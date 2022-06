Emma Lohoues fait des confidences sur son père Eugène 1er

L'influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a expliqué comment elle a gagné la fierté de son père qui n'est autre que le célèbre pasteur et prophète Eugène 1er.

Emma Lohoues: ''Papa m'a dit ceci : Ma fille, je suis fier de toi"

Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Actrice, top modèle, égérie de marque, elle est également une véritable femme d'affaires. Dans une récente sortie sur la toile, elle a révélé avoir bataillé très fort pour se faire une place au soleil. ''Moi que vous voyez aujourd'hui là, j'ai eu à travailler dans des instituts ; j'ai eu à être insultée par des patrons...Pour être actrice, je ne suis pas passée par la petite porte ; j'ai eu à me faire insulter, ridiculiser et rejeter dans des castings. J'ai eu un petit magasin avant d'avoir un institut de beauté et là, je pense que je n'ai encore rien fait... Pour réussir, il faut faire preuve d'abnégation, de courage ; d'échec en échec, on finit par réussir'', a conseillé Emma Lohoues.

Dans une interview publiée par Canal +, Emma Lohoues s'est prononcée sur ses différentes sources de revenus. ''Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J'investis dans le cosmétique et l'immobilier. J'ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c'est ma nouvelle passion", a confié l'ex copine de feu Dj Arafat qui, rappelons-le, a piloté avec brio la première édition du festival Coming to Côte d'Ivoire, qui s'est tenu les 12, 13 et 14 août 2021 à Abidjan.

Un sacré parcours qui ne peut que rendre fier son père. Elle a confié à Media Prime comment elle a réussi à rendre son père fier. ''Mon père a toujours voulu que j'exerce dans le domaine de la communication. Au départ, il n'adhérait pas à mon idée de faire du cinéma. Mais quand il a su que c'est que je voulais faire réellement, il m'a encouragée. Mais tout en me précisant d'être la meilleure. Aujourd'hui, papa n'est pas déçu de moi. De loin, il suit les rôles que je campe. Mais quand il a eu les retours de mon séjour en Chine, à mon retour sur Abidjan, papa m'a dit ceci : " Ma fille, je suis fier de toi". C'est là l'un des plus grands moments de ma vie'', a indiqué Emma Lohoues.