Blé Goudé à Simone Gbagbo : On peut tenter de te salir, mais..."

Charles Blé Goudé ne manque aucune occasion pour clamer son admiration pour Simone Gbagbo. À l'occasion du 73e anniversaire de l'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire, le président du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) lui a rendu un vibrant hommage.

Charles Blé Goudé encense Simone Gbagbo

Interrogé par Ali Diarrassouba sur la chaine de télévision NCI (Nouvelle Côte d'Ivoire), Charles Blé Goudé s'est exprimé sur ses rapports avec Simone Éhivet Gbagbo. "Simone Gbagbo est ma mère, je l'assume", a clairement laissé entendre le leader du COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples). L'homme n'a jamais nié sa proximité avec l'ancienne Première dame ivoirienne.

"On ne confond pas tout. La famille, c’est la famille et la politique, c’est la politique. Je n’ai pas honte de le dire, Simone Gbagbo, c’est ma mère. Moi j’ai grandi au village. Et même si ton père s’est séparé de ta mère, elle reste toujours ta mère. Ça ne veut pas dire que tu viens choisir une femme pour ton père", a clarifié l'invité d'Ali Diarrassouba sans faux fuyant.

Au momemnt où l'épouse de Laurent Gbagbo célèbre son 73e anniversaire, Blé Goudé lui a adressé des lignes pour lui rendre hommage. "Comme un grand cru, tu te bonifies avec le temps. 73 ans aujourd'hui, toujours tenace, lucide et dans l'ascendant. Comme une mère poule, tu continues de nous couver", s'est exprimé l'ex-secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire).

"Tes analyses rigoureuses demeurent intactes, aidant et l'expression plurielle s'en porte mieux. On peut tenter de te salir, mais jamais on ne t'enlèvera ta grâce. Joyeux anniversaire maman ! Je t'aime, on t'aime et on est nombreux ! Ton fils Charles Blé Goudé. À bientôt", a conclu Charles Blé Goudé dans une publication sur sa page Facebook officielle.