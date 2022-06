LOGOUALÉ: Le Maire Jeannette BADOUEL "gâte" 121 meilleurs écoliers

Les 121 meilleurs écoliers des écoles primaires de la Commune de LOGOUALÉ, ont été récompensés, le vendredi 24 juin 2022, pour leur mérite.

2 millions FCFA pour la prise en charge scolaire des 121 meilleurs élèves du primaire de LOGOUALÉ

Maire de la Commune de LOGOUALÉ depuis bientôt une décennie, Jeannette BADOUEL attache un prix particulier au développement sous toutes ses formes. Ainsi, dans le cadre de sa politique de développement durable et du renforcement des infrastructures éducatives dans la commune, Mme le Maire et son conseil municipal se sont engagés à mettre un point d'honneur à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et d'apprentissage des enfants.

Cette politique est soutenue par un remarquable programme de récompense des meilleurs élèves de la commune afin de favoriser une saine émulation à l'école. C'est dans ce cadre que 121 meilleurs écoliers provenant des écoles primaires de LOGOUALÉ, ont été primés, vendredi, pour leur mérite.

Comme au Lycée Moderne Dan Zoumanan Lambert où elle a fait la promesse de prendre en charge la scolarité d'une jeune fille, très brillante au lycée moderne à la rentrée prochaine, Mme Jeannette BADOUEL a offert la somme de 2 millions FCFA pour la prise en charge de ces meilleurs élèves à la rentrée prochaine 2022-2023. Placée sous la présidence du Sous-préfet Nguessan Nguessan, la journée d'Excellence et du mérite, s'est soldée par un match de gala qui a opposé l'équipe de Bogouiné à celle de Yapleu, soldé par la victoire de Yapleu.

"Nous remercions sincèrement son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire; merci au Ministre Vagondo Diomandé et à toute l'équipe gouvernementale pour l'intérêt qu'ils accordent à notre Commune de LOGOUALÉ. Tous les villages de la commune, sont dotés d'écoles, d'électricité et j'en passe ! Tout cela permet d'améliorer les conditions de vie à nos parents", a déclaré le Maire Jeannette BADOUEL.