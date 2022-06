La Côte d’Ivoire enregistre plus de 17.000 nouveaux cas de cancer

Le cancer est un problème majeur de santé publique en Côte d’Ivoire, du fait de sa morbidité et mortalité élevées, estime le Programme national de lutte contre le Cancer (PNLCa) qui chiffre à plus de 17.000 le nombre de nouveaux cas enrégistré ces trois dernières années.

Cancer: La Côte d'Ivoire subventionne le coût des protocoles, qui passe de 1,5 million à 150 000 F CFA

L'information a été donnée, mercredi dernier lors de la première réunion de coordination des acteurs engagés dans la luttre contre le cancer à Noom Hôtel à Abidjan. La rencontre qui a réuni 40 ONG, vise à présenter les plans d'actions des ONG et structures de lutte contre le Cancer, les outils de communication disponibles pour la sensibilisation et surtout passer en revue les critères d’éligibilité aux subventions initiées dans le cadre du MoU entre la CI et les laboratoires Roche.

Selon Dr Simon Boni du PNLCa, chargé du développement du Partenariat, la Côte d’Ivoire enregistre environ 17.000 nouveaux cas de cancers, un chiffre très élevé, comme le taux actuel de mortalité au cancer qui est de 68%.

On a diagnostiqué 3306 nouveaux cas de cancer pour la seule année 2020 avec 1785 décès selon le Programme national de lutte contre le cancer. La même année, à en croire les estimations de Globocan 2020, le nombre de nouveaux cas en Côte d’Ivoire était estimé à 17 300 dont 9896 femmes et 7404 hommes. Tous sites et tous sexes confondus, le cancer du sein est le plus fréquent (19,1%), suivi des cancers de la prostate (15,9%), du col de l’utérus (11,9%), du foie (6,6%) et des lymphomes non hodgkiniens (4,9%).

Chez les femmes, les cancers du sein et du col de l’utérus sont les plus diagnostiqués ; les taux d’incidence standardisés sont respectivement de 44,7 et 31,2 pour 100 000 femmes. Chez les hommes, les cancers de la prostate (48 pour 100 000) et du foie (10,1 pour 100 000) occupent les deux premiers rangs en termes d’incidence (Globocan, 2020).

Le coût des protocoles reste évalué

Conscient de la charge psychologique et financière que représente cette maladie, l’État, depuis quelques années, s’emploie à rendre tous les médicaments anticancéreux gratuits.

Au lancement de la campagne Octobre rose en 2017, le gouvernement avait annoncé la gratuité de trois médicaments utilisés pour le traitement de cancers les plus fréquents (sein, col de l’utérus, ovaire côlon, rectum, cerveau, rein…).

Après ce premier pas, le gouvernement veut mettre gratuitement des médicaments innovants et extrêmement chers à la disposition des malades.

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique, Pierre Dimba, a annoncé lors du lancement d’Octobre rose 2021 que le gouvernement va investir 20 milliards de FCFA pour rendre accessibles certains protocoles thérapeutiques.

Mais déjà, il faut noter que dans le cadre des conventions avec des partenaires et des laboratoires médicaux, le gouvernement a réussi à faire passer le coût des protocoles évalués à 1,5 million à 150 000 F CFA.

Outre la COLCC , ont pris part à cette réunion qui se verra réalisée chaque trimestre, l’ONG Espoir Santé Développement-international, l’Association des Sages-Femmes Ivoiriennes (ASFI), Hope Life, AIM, LAPNE, UICC, l’ONG ODDES, K CHRISTIAN, SOS Cancer, OREBS, PNE, UFFASEDOS…