Certification PEGE : Ecobank CI, GIZ et BEM célèbrent leurs diplômés

La première promotion d'entrepreneurs certifiés au Programme d’Excellence en Gestion d'Entreprise (PEGE) initié par la coopération internationale allemande (GIZ) et ses partenaires Ecobank Côte d’Ivoire et BEM, a été présentée, jeudi à Abidjan.

Cérémonie de certification de 25 entrepreneurs du Programme d’Excellence en Gestion d’Entreprises (PEGE)

Ecobank Côte d’Ivoire, en collaboration avec l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) et le groupe Bordeaux Ecole de Management (BEM) Abidjan, a organisé la cérémonie de clôture du Programme d’Excellence en Gestion d’Entreprises (PEGE) dans le cadre du renforcement des capacités de vingt-cinq (25) PME ivoiriennes à fort potentiel de croissance, rapporte un communiqué de la banque.

Lancé en février 2022, dans les locaux de Bordeaux Ecole de Management (BEM) pour une durée de six mois, le Programme d’Excellence en Gestion d’Entreprises (PEGE) a pour but de permettre aux participants d’accéder aux financements, de réaliser des investissements pertinents et d’accélérer la croissance de leurs entreprises ainsi libéllé:

L’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) a en effet par le biais de ce partenariat, financé des modules de formation du niveau MBA délivrés par des experts de la Kedge Business School & BEM à vingt-cinq (25) PME, clientes de Ecobank Côte d’Ivoire.

Ces formations ont eu pour but de mettre à disposition des PME des outils stratégiques mais également un accompagnement technique et financier visant à éliminer les obstacles liés aux investissements, à créer de la valeur et des emplois durables.

La cérémonie de clôture des formations qui s’est déroulée au siège de Ecobank Côte d’Ivoire le vendredi 24 juin, a réuni l’ensemble des parties prenantes au projet, l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), Bordeaux Ecole de Management (BEM), les bénéficiaires des formations et Ecobank Côte d’Ivoire.

« La volonté de Ecobank Côte d’Ivoire, de GIZ et de BEM Abidjan, à travers ce programme est de permettre à ces PME d’être à la fois bancarisées et bancables. L’accent a été mis sur le renforcement des capacités et sur la digitalisation. Le Groupe Ecobank et Ecobank Côte d’Ivoire confirment leur engagement auprès des PME par la mise en place solutions adaptées aux besoins», explique Paul-Harry Aithnard, directeur général de Ecobank Côte d’Ivoire et directeur de la région UEMOA.

A propos de Ecobank

Ecobank Côte d’Ivoire est une filiale du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie plus de 13000 personnes au service de plus de 32millions de clients dans les secteurs de la banque des particuliers, la banque commerciale et la banque de grande clientèle dans 35 pays Africains. Le Groupe possède un agrément bancaire en France et dispose de bureaux de représentation à Addis Abeba en Ethiopie, à Johannesburg en Afrique du Sud, à Beijing en Chine, à Londres au Royaume-Uni et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires notamment les comptes bancaires et de dépôts, la gestion de trésorerie, le conseil, les opérations du trading, la négociation des valeurs et la gestion de patrimoine. ETI est cotée en bourse sur plusieurs marchés boursiers à savoir London Stock Exchange à Londres, Nigerian Stock Exchange à Lagos, Ghana Stock Exchange à Accra et la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan".