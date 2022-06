Comment passer de PME à une grande entreprise, selon Ecobank

Le siège d’Ecobank Côte d'Ivoire a abrité, vendredi 24 juin, la cérémonie de présentation de la première promotion du Programme d’Excellence en Gestion d’Entreprises” (PEGE), un projet GIZ D2DI2 AUX pme et soutenu par Bordeaux Ecole de Management (BEM) et la filiale ivoirienne du Groupe Ecobank.

Le DG d' Ecobank CI aux patrons de PME: "Soyez intègres et cultivez une relation de confiance avec employés, actionnaires et partenaires"

Monsieur Paul-Harry Aithnard, directeur général de Ecobank Côte d’Ivoire et directeur de la région UEMOA, a prodigué de précieux conseils aux entrepreneurs certifiés au Programme d’Excellence en Gestion d’Entreprises”, lors d’une belle cérémonie organisée vendredi à Abidjan.

Au nombre de 24 sur un effectif de 25 au départ, cette cohorte de futurs champions nationaux en quête de financement pour leur business plan, a eu droit à des conseils avisés.

Notamment du manager de la filiale ivoirienne du groupe d’Ecobank qui a invité les diplômés à cultiver l’Excellence, privilégier le travail d'équipe et fabriquer continuellement, au sein de leur PME, des talents au service du continent africain.

Dans le développement normal d’une entreprise, il faut de la formation, un minimum de renforcement de capacités. C’est ce qui permet à un entrepreneur de passer d’une entreprise naissante à une entreprise soutenable au financement. C’est un dilemme à régler préalablement", a soutenu Paul-Harry Aithnard.

Ce problème réglé, l’entrepreneur et les partenaires financiers “parleront dès lors le même langage” et seront aptes à une collaboration win to win où “la banque ne recherche que de la bonne visibilité.”

Il les a exhorté à manager les collaborateurs et associés de sorte à les mobiliser en suivant un objectif commun : démontrer leurs capacités et leur engagement à délivrer des prestations d’excellence.

“Le PEGE en tant que programme d’Excellence, l’Excellence ne s'arrête pas avec la formation. Elle est un état d’esprit que chaque entrepreneur devra avoir au quotidien avec vos employés, vos actionnaires... C’est la seule manière de réussir sur le long terme”, a indiqué le directeur général d’Ecobank Côte d'Ivoire.

“Seul, vous ne pouvez rien, otre job, votre défi, c’est de mettre autour de vous une armée de géants. Chaque PME dans cette salle doit devenir demain une entreprise qui fabrique des talents. C’est extrêmement essentiel comme c'est le cas chez nous à Ecobank”, a-t-il ajouté.

Poursuivant enfin, ce que nous essayons de faire collectivement, a fait savoir le diplômé en Finance et Administration des affaires de HEC Montréal, c’est de régler le problème de financement du secteur privé, notamment les PME/PMI, a-t-il poursuivi.

“Lorsque vous deviendrez des grandes entreprises, n’oubliez pas les petites et moyennes entreprises. Comme vous, toutes les grandes entreprises ont commencé dans un garages. Continuez à développer le secteur privé en Afrique, le véritable moteur de la création de richesse et des emplois", a conclu Paul-Harry Aithnard, non sans inviter les entrepreneurs à faire preuve d'intégrité en cultivant une relation de confiance en tout temps avec employés, actionnaires et parténaires.