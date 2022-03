Women In Africa: Femmes, rejoignez le programme WIA Young Leaders

Women In Africa lance la 2ème édition du programme WIA Young Leaders en faveur de l’égalité des chances. 8 jeunes femmes seront sélectionnées pour rejoindre l’initiative dédiée aux femmes entrepreneures africaines appelées à jouer un rôle majeur dans la révolution du continent.

Toutes les conditions pour intégrer le programme Women In Africa (WIA) Young Leaders

L’appel à candidatures de l’édition 2022 du programme Women In Africa (WIA) Young Leaders est lancé depuis le 17 mars dernier; les 8 lauréates bénéficieront d’un parcours de formation sur-mesure liée au leadership féminin.

Le programme WIA Young Leaders s’adresse à toutes les jeunes femmes africaines qui contribuent à la construction d’une Afrique dynamique, innovante et inclusive. Elles devront avoir entre 25 et 40 ans, être nées dans un pays africain ou avoir des parents nés dans un pays africain et justifier d’un intérêt pour le développement du continent.

Chaque profil sera examiné selon des critères précis tels que l’excellence de leur parcours, leurs réalisations et leur ascension sociale. La diversité des origines, des parcours, des expériences et des engagements sans oublier les compétences de leadership (l’humilité, l’empathie et la résilience) seront au cœur du processus de sélection.

Une attention particulière sera portée aux candidates aux parcours “self-made”.

Une fois sélectionnées, les lauréates bénéficieront d’un parcours de formation sur-mesure dont les thèmes seront liés au leadership féminin et aux compétences de demain.

Ensuite, à l’automne 2022, les lauréates bénéficieront d’un “séjour business” dans une capitale économique mondiale pour :

● être mises en relation avec des personnalités et mentors au plus haut niveau tels que des PDG, ministres, journalistes, personnalités du monde des affaires ou public, et entrepreneurs accomplis

● être formées aux conseils d’administration, média training, coaching de carrière et autres formations personnalisées

● bénéficier d’une grande visibilité médiatique Les candidates sont invitées à postuler au programme par le biais du site internet de WIA : https://wiainitiative.com/fr/young-leaders/

Lancée en 2017, Women In Africa Initiative est la principale plateforme internationale consacrée au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneuses et leaders.

Ses différents programmes (WIA54, WIA Young leaders, WIA Code, WIA Mentoring) contribuent à la promotion d’une nouvelle génération de femmes africaines qui inventent un leadership inspirant pour changer positivement l’avenir du continent. Sa Fondation, WIA Philanthropy, a pour mission de soutenir, de mettre en lumière et en réseau les femmes africaines actrices de l’économie : femmes entrepreneuses, leaders, managers et étudiantes !

Notons que la date limite de dépôt de candidature est fixée au 15 avril 2022 à minuit (heure française)