Concours Lydia Ludic Talents : Nansrika et sa "joie de vivre"

Le concours Lydia Ludic Talents est lancé. Les résultats de la compétition seront connus le 26 mars 2022. Le groupe "Nansrika" espère remporter le premier prix.

Concours Lydia Ludic Talents : Les résultats bientôt connus

"Nansrika", qui signifie "ne te moque pas" en langue locale baoulé, est en lice pour le concours Lydia Ludic Talents. Jonas Konan N'guessan, Kouakou Germain Koffi alias Rasta, le journaliste Fiény Tié et Esther Tié, la responsable des relations extérieures de l'ONG Voix de femme forment ce groupe. Ils sont convaincus de remporter la compétition avec leur oeuvre "la joie de vivre".

Il faut dire que "Nansrika" est en lice avec une chanson de cinq minutes chantée en français et en baoulé, composée dans la faim sous une pluie diluvienne et dans le ventre mou de la nuit. Selon Jonas Konan N'guessan, le lead vocal, qui s'exprimait au cours d'une conférence de presse, la chanson parle du bonheur, de la joie de vivre, de l'hommage à la gent féminine et du jackpot.

"Gagner ce concours pour aider Yao Akissi Ceda Christelle, présidente de l’ONG Voix de femmes à lutter efficacement contre les violences faites à la gent féminine et surtout à aider les jeunes filles déscolarisées et désœuvrées à entreprendre des activités génératrices de revenus", a-t-il dit. Il veut aussi aider ces jeunes filles "afin qu’elles tournent le dos aux vices de la vie tels que la prostitution, la consommation de la drogue, la délinquance et la migration irrégulière".

"Nous luttons efficacement pour le respect et la dignité de la femme en société. Nous incitons les femmes à l’entrepreneuriat, afin qu’elles soient autonomes", a déclaré Esther Tié, responsable chargée des relations extérieures de l’ONG Voie de femme.