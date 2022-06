Filets Sociaux: Le Comité de ciblage des bénéficiaires installé dans le Bounkani

Installé depuis vendredi dans la Sous-Préfecture de Tougbô (Région du Bounkani), le Comité de ciblage des bénéficiaires des Filets Sociaux Productifs aura pour mission de présélectionner les ménages éligibles au programme du Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

Solidarité villageoise: Tougbô accueille le programme des Filets sociaux productifs

Sortir les localités de la zone frontalière nord de l’extrême pauvreté est l’ambition du Gouvernement. Afin donc de réduire les effets de la fragilité grandissante dans cette partie de la Côte d’Ivoire, un comité local de ciblage de nouveaux ménages bénéficiaires du programme des filets sociaux a été installé dans la Sous-Préfecture de Tougbô (Région du Bounkani). La présentation officielle des membres dudit comité s’est faite ce vendredi 24 juin 2022, en présence de la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde DOGO et des élus et cadre de la région.

Ce comité local composé de toutes les corporations de la sous-préfecture de Tougbô sera chargée de faire la présélection des ménages éligibles au programme des filets sociaux productifs avant l’administration d’une enquête sur leurs niveaux de vies suivi de la vérification par les services compétents.

Après la présentation des membres de ce comité, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a fait savoir que le choix de Tougbô n’est pas fortuit. En effet, cette sous-préfecture située dans la zone frontalière nord fait partie des localités qui enregistrent un taux élevé de couches vulnérables dans la région. Cette situation s’est amplifiée par le mouvement des réfugiés burkinabè dans la localité, fuyant les attaques terroristes dans le Burkina voisin. Pour Myss Belmonde DOGO, il est nécessaire d’identifier les ménages qui vivent dans l’extrême pauvreté afin qu’ils bénéficient du programme des filets sociaux en vue de les faire sortir de la précarité. « Tougbô est une localité de plus de 4000 âmes, et le Gouvernement à travers mon département ministériel voudrait lancer ce processus pour sélectionner les prochains bénéficiaires des Filets Sociaux en confiant le premier niveau de responsabilité aux autorités et acteurs communautaires qui connaissent les populations ». a-t-elle justifié.

Soucieuse du bien-être des populations de la région du Bounkani et singulièrement de Tougbô, La Ministre de la Solidarité a demandé aux membres désignés au sein de ce comité de faire preuve de transparence dans le processus d’identification des bénéficiaires du programme. « Faisons-en sorte que ce soit les plus nécessiteux qui soient concernés. Aider ces ménages les plus vulnérables, ou rendus vulnérables notamment par le contexte actuel de mouvements de populations, tel doit être notre défi » a lancé Myss Belmonde DOGO tout en souhaitant que les travaux du comité de se fassent dans un esprit de convivialité, d’objectivité et de justice sociale au bénéfice de ces nouveaux bénéficiaires du programme. Répondant aux doléances des autorités régionales, elle a assuré par la suite que le nombre de bénéficiaires va s’étendre sur l’ensemble de la région en vue de relever le défi de la réduction de la pauvreté dans la zone.

Cette démarche a été saluée par les élus de la région du Bounkani, en l’occurrence le Président du Conseil Régional de Bounkani. Selon Hien Philippe, le Programme des filets sociaux et tous les projets structurant visant à lutter contre la pauvreté favoriseront la sortie de la région de l’extrême pauvreté. « C’est une initiative à saluer, car les filets sociaux qui ne sont pas un programme nouveau dans notre région va contribuer au bien-être des populations de Tougbô. Merci encore une fois au Gouvernement de faire bénéficier, nos populations de tous les programmes visant à sortir de la précarité et à restaurer leur dignité » s’est-il exprimé.