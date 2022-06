Estelle Hery humilie Jonathan Morrison pour 100 000 FCFA

L’affaire entre le jeune entrepreneur Jonathan Morrison et l’animatrice Estelle Hery Dah continue d’enflammer les réseaux sociaux.

Estelle Hery Dah casse les "papos" de Jonathan Morrison

Estelle Hery Dah est revenue sur l’affaire qui la lie à Jonathan Morrison qui selon elle, n’a pas payé le cachet de sa prestation à la maitrise de la cérémonie du lancement du tournoi de Maracaña Tchin Tchin le 13 juin 2022. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, elle a donné les raisons qui l’ont poussée à tout déballer sur la toile.

‘’ J’ai ses deux numéros, celui des Etats-Unis et celui de la Côte d’Ivoire, je lui laisse des messages, mais il ne répond pas, je l’appelle, il ne décroche pas, j’écris à son comité d’organisation, il n’y a pas de suite, mon message a été une interpellation, en fait, je voulais attirer son attention pour qu’il prenne conscience de ce qu’il est en train de faire, et ça été une grosse surisse de voir Jonathan Morrison dire ; c’est juste 100 000 FCFA qu’il doit, que tout le monde doit dans le monde, en fait. Ça doit attirer l’attention de beaucoup de personnes, parce qu’un milliardaire qui ne peut pas rembourser 100 000 FCFA, c’est qu’il y a un véritable problème ‘’, a-t-elle indiqué.

Prise à partie par certains internautes lui demandant de ne pas salir l’image de Jonathan Morrison, la jeune dame n’a pas mis du temps à cracher ses vérités. ‘’ Votre Jonathan, il est Dieu ? Ko image même ADO on se plaint de lui…. J’attends une chieeeeene ou un imbeciiiiile qui va venir m’insulter encore. Je n’ai ni insulté, ni diffamé…Même si c’était (5f), quand tu dois quelqu’un, soit poli, c’est la moindre des choses, la CONSIDÉRATION, ce n’est pas la somme qui m’a fait réagir en réalité, mais votre Jonathan Morrison a besoin d’éducation et d’éduquer aussi sa communauté qui le soutient même dans la bêtise… Je suis LOBI 100 %, nous sommes très discrets, courtois, mais si tu as affaire à nous, tu vas comprendre, je ne dirais plus rien ici ‘’ , a conclu Estelle Hery.