CAF: Aliou Cissé vs Florent Ibenge, qui sera l' entraineur de l'année?

La CAF a publié la première liste des 10 sélectionneurs nominés dans la catégorie de l’ entraineur de l’année pour les CAF Awards 2022 qui se tiendront le 21 juillet 2022 à Rabat, au Maroc.

Prix de l' entraineur de l’année : Aliou Cissé, favori aux CAF Awards 2022

On retrouve dans cette liste, Aliou Cissé, champion d’Afrique avec le Sénégal. Le Sud-Africain Pitso Mosimane qui a fait de grandes prouesses sur le banc du Al Ahly d’Egypte. Découvrez la liste des nominés pour cette distinction.

En 2018 et 2019, Aliou Cissé est resté à la deuxième place de ce trophée remporté respectivement par Herve Renard et Djamel Belmadi. En 2022, l’entraîneur des Champions d’Afrique fait partie naturellement des nominés pour cette distinction. La CAF a fait part ce jeudi de la liste des 10 nominés regroupant 6 sélectionneurs et 4 entraineurs en club.

La liste des nominés pour l’entraineur de l’année CAF Awards 2022:

Kamou Malo (Burkina Faso)

Amir Abdou (Comores)

Carlos Quieroz (Egypte)

Pitso Mosimane (Al Ahly)

Tom Saintfiet (Gambie)

Florent Ibenge (RS Berkane)

Vahid Halilhodzic (Maroc)

Walid Regragui (Wydad Athletic Club)

Aliou Cissé (Sénégal)

Mandla Ncikazi (Pirates d’Orlando)

Les nominées pour les catégories féminines seront annoncées en temps opportun.

Un panel composé d'experts techniques, de légendes de la CAF et de journalistes, a décidé de la liste dans différentes catégories en prenant en considération la performance à tous les niveaux du candidat entre septembre 2021 et juin 2022.

Les gagnants de chaque catégorie seront désignés par un panel de votants composé de la Commission technique de la CAF, de professionnels des médias, d'entraîneurs principaux et de capitaines des associations membres ainsi que des clubs impliqués dans la phase de groupes des compétitions interclubs.