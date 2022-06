Communication des Risques et Engagement Communautaire: Des experts à Dakar

La capitale Sénégalaise, Dakar, abrite du 28 au 30 juin 2022 une formation régionale sur la Communication des Risques et Engagement Communautaire (Crec) sur la Covid-19 et le VIH. Les points focaux CREC et experts de la plateforme '' Une seule Santé '' des pays de l'Afrique de l'ouest, du Cameroun et de l'Ouganda sont les principaux bénéficiaires de cette formation.

Plusieurs experts de la Communication des Risques et Engagement Communautaire en formation à Dakar

La Côte d’Ivoire est représentée, à cet important rendez-vous, par le Directeur de la Communication du Ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Kouadio Allé Paul, et Dr Soro Gorgoh expert de la lutte contre le VIH à la Direction Générale de la Santé.

Saisissant cette opportunité, Monsieur Paul Allé a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la gestion de la crise sanitaire liée à Covid-19.

Durant ces jours de formation, l'on a enregistré une bonne collaboration avec les partenaires techniques et financiers dans la conduite et la mise en œuvre des activités de communication.

En ce qui concerne la Communication publique, des messages ont été élaborés par des experts puis diffusés dans plusieurs supports. Ces messages ont été dupliqués dans une trentaine de langues parlées en Côte d'Ivoire.

S'agissant de la Communication pour l'engagement communautaire, un travail de terrain remarquable a été réalisé par les organisations de la société civile du secteur de la Santé pour mobiliser les communautés.

Les experts ont également noté une Implication des Agents de la Santé communautaire et des agents de développement rural répartis sur l'ensemble du territoire dans la sensibilisation des communautés les plus reculées du pays.