Agboville: Près de 800 000 000 FCFA adoptés par le Conseil municipal

Le Conseil municipal d’ Agboville a adopté, le jeudi 30 juin 2022, à l’unanimité des membres présents, le programme triennal 2023-2024-2025, lors sa deuxième session ordinaire de l’année, qui s’est tenue à la salle des fêtes de la mairie de la ville. 799 098 000 FCFA est le montant global alloué aux 19 actions et 30 opérations de ce programme.

« Depuis 2013 que je suis maire, nous arrivons chaque fois à atteindre nos objectifs en enregistrant des excédents… Chacun de nous doit s’atteler à ce que, nous ayons régulièrement des excédents car le recouvrement est l’affaire de tout le monde. Autant les autres problèmes sont l'affaire des uns et des autres, nous devons pouvoir nous investir aussi afin d’avoir un bon taux de recouvrement », a appelé le maire de la commune d’ Agboville, N’Cho Acho Albert.

L’appui aux projets d’insertion des jeunes, l’octroi de subventions aux associations de personnes vulnérables, de la société civile, des confessions religieuses; l’octroi de prises en charge scolaire ; l’achat de matériels didactiques pour les écoles primaires publiques de la commune et le renforcement des capacités des agents municipaux; sont les principales actions. La construction et l’équipement de l’hôtel de ville reste en pool position au niveau des opérations. À cela, il faut ajouter, l’éducation, la voirie, l’assainissement de l’environnement et la gestion de l’administration.

« Aujourd’hui, est un grand jour pour la commune d’Agboville. En effet, depuis 1978 où la ville a été érigée en commune de moyen puis de plein exercice, jusqu’en 2022, l’endroit est dépassé. Pis, ce local est en location avec des conditions de travail difficiles. C’est pourquoi, le Conseil municipal que je préside depuis 2013, a estimé qu’il est temps qu’Agboville soit dotée d’un siège digne de ce nom », avait déclaré N’Cho Albert, le 24 juin dernier.

Lors de la cérémonie de premier coup de pioche, marquant le démarrage des travaux de construction de l’hôtel de ville d’Agboville, donné par le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture universelle, Dimba N’Gou Pierre. « Je voudrais vous rassurer que, nous sommes et serons toujours à vos côtés. Car, les préoccupations de vos quartiers, de vos communautés et vos villages, sont aussi les nôtres », a réitéré le premier magistrat de la commune d’ Agboville, en présence du secrétaire général 2 de la préfecture du chef-lieu de l’Agboville, Fidèle Séka, des chefs de service, guides religieux, chefs de village et de communautés, présidents de jeunesse et de femmes.

Notons que l’examen et adoption du projet de programme triennal 2023-2024-2025 a été aussi l’occasion pour les conseillers municipaux d’adopter le projet de budget modificatif n°1 de l’exercice 2022 de la commune d’Agboville et l’état trimestriel d’exécution du budget en recettes et en dépenses au 31 mars 2022.

Tizié TO Bi

Correspondant régional