Vigile tué à la préfecture de Divo: Comment son fils a tout planifié

Les assassins d'un vigile tué et enterré à la préfecture de Divo, sont aux arrêts. Le fils du défunt et ses amis qui ont oté la vie à l'infortuné vigile répondant au nom de Doumbia Seydou pour lui voler son argent sur son compte mobile money, l'avait séquestré avant de l'assommer et l'enterrer au petit matin du vendredi 1er juillet 2022.

Parricide à la préfecture de Divo: Le vigile Doumbia Seydou assassiné par un gang dirigé par son fils

Alors que toute la région du Lôh-Djiboua est encore sous le choc du drame qui s'est produit dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2022, les agents de la Police Criminelle de Côte d'Ivoire n'ont pas mis du temps pour avancer dans leur enquête et faire toute la lumière sur ce meurtre dans l'enceinte de la préfecture de Divo.

Selons les premiers éléments de cette enquête, trois individus dont le fils du vigile assassiné, ont été interpellés. Le fils indélicat s'est vite mis à table avouant un crime crapuleux qui dépasse l'entendement humain.

"A la suite au meurtre du nommé DS, vigile dans la région de Divo, survenu dans la nuit du 30 juin au 01 juillet 2022, les agents de la Police Criminelle ont interpellé le nommé D.M., 27 ans, fils du défunt.

Ce dernier a avoué que quelques temps avant le meurtre, il a lors d'un entretien avec son père appris que ce dernier avait une somme d'argent non-négligeable sur son compte mobile money. Le fils ayant selon lui des soucis financiers a entrepris d'en parler avec deux de ses amis.

Le 30 juin 2022, après avoir fini de dîner avec son père, DM dit être allé voir ses deux amis SS et SM au rond-point de Divo à 18h. Ensemble, ils mettent sur pied un plan en vue de récupérer le téléphone portable de son père.

Le plan bien ficelé, les trois individus s’introduisent vers 23h dans l’enceinte du lieu de travail du sieur DS.

SS et SM entrent dans la pièce servant de couchette au sieur DOUMBIA Seydou. Il le saisisse de force et le trimballe dans la cour arrière. Ils l'obligent ensuite à leur remettre le code mobile money de son téléphone qu'ils venaient de lui arracher. Confronté au refus d’obtempérer de DS, SS, 38ans, lui assène un violent coup à la tête à l'aide d'une pierre. DS rend l’âme.

Ne pouvant supporter de voir le corps sans vie de son père laissé à l'abandon, DM propose donc à ses deux complices de l'inhumer dans l’enceinte du lieu de travail de la victime", rapporte la Police.