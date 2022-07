Maroc: Francis Ngannou, furieux après le drame de Melilla

Francis Ngannou est en colère. L’athlète camerounais a crié son ras le bol suite à l’incident de Melilla où plusieurs migrants ont trouvé la mort alors qu'ils se battaient pour rejoindre l’Espagne.

Le drame de Melilla émeut Francis Ngannou

Le champion du monde de l’UFC, Francis Ngannou n’a pas pu retenir son émotion face au récent drame de Melilla où 24 migrants ont trouvé la mort le 24 juin dernier alors qu’ils tentaient de se rendre dans cette enclave espagnole située à la frontière avec le Maroc.

Cette histoire macabre ressemble, dans une mesure, à celle du champion camerounais puisqu’en 2009, ce dernier avait tenté l’aventure de l’immigration clandestine pour rejoindre Melilla (Espagne). Se souvenant qu’il est un rescapé de Melilla, Francis Ngannou s'est lâché.

«Les gens du monde, les fans, les amis, s’il vous plaît, comprenez pourquoi c’est si difficile pour moi d’être témoin de tout ça. Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il y a à peine neuf ans, j’aurais pu être l’une de ces personnes qui a tragiquement tout perdu dans une tentative de recherche d’une vie meilleure. Je connais cet endroit précis», a d’emblée lancé le champion du monde poids lourds de l’UFC.

Très consterné et très affligé par cette situation, Francis Ngannou n’a pas manqué de fustiger le silence coupable des dirigeants africains tout en lançant une kyrielle de questionnement.

«Comment nos propres dirigeants peuvent-ils voir cela encore et encore et ne pas défendre leur peuple ? Quand dira-t-on qu’assez c’est assez ? Que faudra-t-il pour arrêter de nous traiter ainsi ? Qu’avons-nous fait de si mal pour mériter ce traitement ? Ne sommes-nous pas assez humains pour vous ? Ne devrions-nous pas exister sur la même planète ? Depuis quand quitter sa famille pour aller chercher un travail pour subvenir à ses besoins est-il un crime ? Depuis quand espérer survivre est un crime ? Quand est-ce que ces actes de barbarie contre notre peuple seront-elles punies ? Quand s’arrêteront-ils ? J’ai besoin de réponses», a-t-il interrogé.

"Si je n’avais pas tenté cette chose moi-même, vous ne me connaîtriez pas"

Pour Francis Ngannou, on ne peut pas incriminer les migrants. Le pugiliste estime que si lui-même n'avait pas tenté cette aventure, il n'aurait pas pu réaliser ses rêves.

«Si je n’avais pas tenté cette chose moi-même, vous ne me connaîtriez pas. Je n’aurais pas pu devenir un champion du monde. Il se trouve que j'étais chanceux. C’est tout ce que c’était. À ce jour, ceux qui y vivent sont soumis à des traitements les plus barbares et inhumains que vous puissiez imaginer. Je ne suis pas d’accord que personne n’en parle. Je ne suis pas d’accord que personne ne les blâme et agisse sur les responsables. Je ne suis pas d’accord que les médias occidentaux ne le rapportent pas», a lancé le Camerounais de 58 ans.