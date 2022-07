Cryptomonnaie : Max Lénine salue la grande vision du Président Ouattara

Le Mardi 05 Juillet 2022, le Président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience M. Changpeng ZHAO, PDG et Fondateur de BINANCE, la première plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde. Le décryptage de Max Lénine Zakpa, Responsable d'un Cabinet de Formation, d'Expertise et de Coaching dans la Cryptomonnaie et la Blockchain en Côte d’Ivoire.

Max Lénine Zakpa décrypte la rencontre entre le Président Ouattara et le Pdg de Binance

Pour nous les spécialistes du domaine, c'est un honneur et un grand plaisir de savoir que le Chef de l'État, premier Responsable du pays porte un intérêt particulier à cette révolution économique mondiale qui est encore méconnu du grand public ivoirien.

Et c'est d'ailleurs dans l'optique d'une part, de faire connaitre les bienfaits de la Cryptomonnaie et de la technologie blockchain pour nos économies, et d'autre part de faire comprendre à notre jeunesse qu'il existe des opportunités professionnelles avec la cryptomonnaie que notre cabinet CRYPTO RUSH a vu le jour.

CRYPTO RUSH est en effet spécialisé dans la formation, l'expertise et le coaching dans les domaines de la cryptomonnaie et de la technologie blockchain.

Nous sommes à notre 10eme vague de formation Crypto-expert depuis la création dudit Cabinet. Car pour nous, une bonne formation et un renforcement des capacités de notre jeunesse dans ce domaine, permettrait d'apporter notre pierre à l'édifice de la question économique et financière liées à l'accès à la cryptomonnaie. Mais également de créer des emplois et partant de la richesse.

C'est pourquoi, nous saluons avec déférence la grande vision du Chef de l'État qui a accordé une audience à CHANGPENG ZHAO, le PDG et FONDATION de Binance. Un de nos précurseurs mondial. Et nous nous réjouissons que notre combat en vue de l'appropriation de cette nouvelle technologie monétaire puisse faire son entrée en Côte d' ivoire de façon officielle.

