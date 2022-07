Côte d'Ivoire : Le peuple ANOH s'ouvre au grand public

Du 25 au 28 Aout 2022, se tiendra à Prikro, l'Anoh Festival sur le thème : "Valorisation de la culture Anoh, facteur de cohésion sociale".

Prikro : Un festival pour valoriser la culture Anoh

C'est parti pour la première édition de l'Anoh Festival. Cet important événement culturel, permettra non seulement de mettre en valeur la culture du peuple Anoh, mais aussi servira à créer un cadre d’échange et de convivialité entre le peuple Anoh et les autres membre du groupe Akan.

Prévu pour se dérouler du 25 au 28 août 2022 à Prikro, l'Anoh Festival sera meublé de nombreuses activités, notamment des expositions d’arts, des concours culinaires, des chants, des concours Miss Anoh, de séances de formation et de conférences sur le peuple ANOH.

Selon Sarah Kouamé, commissaire générale dudit festival, 10 mille personnes sont attendues à cet événement. "Nous aurons des danses traditionnelles telles que le Zahigo de Brabrasso, l’Assaman d’Abouakouamekro et des activités sportives. Il est également prévu une visite touristique dans l’un des villages Anoh. Nous aurons le choix entre Famienkro où nous pourrons voir la cuvette sacrée descendue du ciel dans les années 1700, et Watti qui est un des villages conservateurs de la tradition et reconnu pour avoir les meilleurs artisans et sculpteurs", a-t-elle déclaré.

À noter que ce festival est à l'initiative de l'Association pour la valorisation des arts et de la culture du peuple Anoh (AVACA). "L'Anoh qui est une ethnie de l’Afrique de l’Ouest vivant en Cote d'Ivoire et faisant partie du groupe AKAN, est très mal connue et assez confondue au Baoulé et au Agni. L’AVACA s’investit donc dans la résolution de ce défi en développant plusieurs activités culturelles et d’encadrement dans une dynamique de protection des arts et cultures ANOH", insiste Sarah Kouamé qui lance un appel à la mobilisation autour de ce festival.