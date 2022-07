Mali : Deux casques bleus égyptiens tuées dans une attaque

Le Mali est toujours sujet à des attaques terroristes malgré le renouvellement du mandat de la MINUSMA par le Conseil de sécurité de l’ONU il y a quelques jours. Ce mardi 5 juillet 2022, un convoi de la MINUSMA a heurté un engin explosif entraînant la mort de deux casques bleus de nationalité égyptienne.

Deux casques Bleus décèdent dans une attaque au nord du Mali

Mardi 5 juillet 2022, un convoi de la force Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (MINUSMA) a été pris dans un guet-apens dans la localité de Tessalit-Gao au nord du Mali.

«Ce matin, un véhicule blindé d’un convoi logistique de la MINUSMA a heurté une mine sur l’axe Tessalit-Gao. Deux casques bleus ont succombé à leurs blessures et cinq autres ont été grièvement blessés à la suite de cette attaque», peut on lire dans un communiqué émanant des responsables de la MINUSMA.

Plus loin, l’agence de presse Anadolu précise que selon les informations recueillies auprès du directeur adjoint de la communication de la MINUSMA, Olivier Salgado, ces deux casques bleus, qui ont trépassé sont de nationalité égyptienne. Par ailleurs, la MINUSMA dénonce une énième crime de guerre perpétré par des forces terroristes qui opèrent au Mali. «Un crime de guerre au terme du droit international, et relève avec préoccupation l’utilisation fréquente, par les groupes et éléments terroristes, d’engins explosifs improvisés ayant pour but de paralyser les opérations de la Mission et de faire obstacle au retour à la paix et à la stabilité » précise le commmuniqué.

Renouvellement du mandat de la MINUSMA

Cette énième agression des casques bleus orchestrées par les groupes terroristes au Mali intervient dans un contexte où le mandat de la MINUSMA vient d’être prolongé le 30 juin dernier par le Conseil de sécurité à l’issue d’un vote après de profondes tractations entre l’Occident et les autorités de la transition. Ces dernières avaient exprimé des réserves contre cette résolution du Conseil de sécurité de l’ONU