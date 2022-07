FIFA - Procès escroquerie: Sepp Blatter et Michel Platini acquittés

Sepp Blatter et Michel Platini blanchis par la justice suisse, les deux anciens barons de la FIFA ont été acquittés dans l’affaire de soupçons d'escroquerie.

Corruption à la Fifa : le Suisse Sepp Blatter et Michel Platini encouraient jusqu’à cinq ans de prison

Michel Platini et le Suisse Sepp Blatter, anciens présidents de l’UEFA (Union des associations européennes de football) et de la FIFA ( Fédération Internationale de Football Association), ont été acquittés vendredi en Suisse dans l’affaire d’escroquerie à la FIFA, a annoncé la Radiotélévision suisse (Rts).

« Le Tribunal pénal fédéral a acquitté vendredi Sepp Blatter et Michel Platini des accusations », a rapporté, vendredi, la Rts ajoutant que « le ministère public de la Confédération avait requis 20 mois de prison avec sursis contre les anciens présidents de la FIFA et de l'UEFA pour escroquerie ».

D’après la Rts, Michel Platini, 67 ans et Sepp Blatter, 86 ans, avaient comparu pendant deux semaines, pour avoir « obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses » et ceci « en faveur de Michel Platini ».

Le tribunal fédéral de Bellinzone en Suisse n'a pas suivi les réquisitions du parquet, qui avait requis mi-juin respectivement un an et huit mois de prison avec sursis, alors que les deux accusés clamaient leur innocence.

L’affaire avait éclaté en mai 2015 avec l’arrestation spectaculaire de sept dirigeants du foot mondial à Zurich et qui avait conduit quelques mois plus tard au départ de Sepp Blatter, président de la FIFA depuis 1998, auquel a succédé Gianni Infantino.

Cela concernait un système de pots-de-vin et de « racket » organisé par des responsables du football en Amérique du Sud et en Amérique centrale, en échange de l’attribution des droits de diffusion TV de compétitions, dont la Copa America.

La justice suisse avait fait procéder à des perquisitions au siège de la FIFA à Zurich, dans une procédure ouverte contre X, pour soupçons de blanchiment d'argent et de gestion déloyale autour de l'attribution en décembre 2010 des Mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar.