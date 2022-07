Côte d'Ivoire: Ce que devient Didier Drogba après sa défaite à la FIF

Près de deux mois après sa défaite à l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, a donné de ses nouvelles, à travers différents messages postés sur sa page Facebook.

Où était Didier Drogba ces derniers jours?

En sa qualité d’ambassadeur du tourisme, responsable de l’Organisation mondiale du Tourisme (Omt), l’ancien buteur de Chelsea a animé une masterclass à l’endroit de 120 jeunes venus de 57 pays du monde, pour prendre part au tout premier Sommet mondial du tourisme des jeunes, qui s’est tenu du 27 juin au 3 juillet 2022 à Sorrente en Italie.

‘’En tant qu'ambassadeur de l’Organisation mondiale de la santé, j'ai eu le plaisir de faire partie du premier Sommet mondial du tourisme des jeunes, qui a accueilli des idées innovantes et de nouvelles approches sur la façon de faire un meilleur tourisme. Nous, adultes, avons assisté à la puissance du tourisme pour l'autonomisation des jeunes, la solidarité internationale et la paix. Les délégués GYTS ont discuté de la façon d'être plus responsables et d'encourager un tourisme plus durable à travers une variété d'activités interactives, d'ateliers, de tables rondes, de séances plénières de masterclasses, d'activités. J'ai aussi été époustouflé par ces incroyables humains lors de la simulation de l'Assemblée générale de l'OMT ‘’, a-t-il posté sur sa page Facebook.

Quelques jours après, Didier Drogba était à Paris, aux côtés de l’ancien président argentin, Mauricio Macri, actuel président exécutif de la Fondation Fifa, pour le lancement du projet de The Gigaton Carbon Goal, un plan ambitieux visant à réduire le dioxyde de carbone atmosphérique d'une gigatonne (un milliard de tonnes) d'ici 2040 grâce à des méthodes agricoles plus durables. Un projet qui découle d’un partenariat entre la Fondation FIFA et l'UPL (une multinationale indienne qui fabrique et commercialise des produits agrochimiques), créé dans le but de’’ promouvoir le développement durable dans l'agriculture et l'éducation dans la société grâce au pouvoir du football ‘’.

L'ancien international français, Louis Saha, était également à cet événement. ‘’Super d'être invité par la Fondation Fifa et l’Upl India au lancement européen de l'initiative Gigaton Carbon Goals. C'est génial de voir comment nous pouvons tous réduire notre impact sur la planète et penser pour les générations futures avec des solutions agricoles durables et efficaces. Toujours bon d'avoir mon frère Louis Saha, PDG d’Axisstars, sur scène avec moi pour un panel inspirant‘’, a publié Drogba sur sa page Facebook.