Mercato - Manchester City : Quel avenir pour Riyad Mahrez?

Manchester City ne souhaite pas perdre Riyad Mahrez qui est l’un de leurs atouts offensifs ces dernières années. Les Sky Blues ont entamé les discussions avec l'international algérien pour une prolongation de son contrat.

Manchester City ne veut pas laisser filer Mahrez

Arrivé en 2018 à Manchester City en provenance de Leicester City contre une bagatelle de 67 millions d’euros, Riyad Mahrez est devenu au fil des années un élément clé de la ligne offensive du club mancunien.

Alors que son contrat s’achève en Juin 2023, le Fennec algérien devrait poursuivre sa carrière dans le nord de Manchester nonobstant la convoitise d’autres clubs européens notamment le PSG et le Réal Madrid.

Selon les informations du célèbre journaliste italien, Fabrizio Romano, la direction du club appartenant à l’émir des Emirats-Arabes-Unis Fabrizio Romano, la dirigeants des Sky Blues ont enclenché les discussions avec l’international algérien pour une prochaine prolongation de son contrat. Le natif de Sarcelles est clairement l’une des priorités du club mancunien cet été qui souhaite également prolonger les contrats de de Phil Foden ou encore de Rodri.

Riyad Mahrez, une projection rectiligne

Depuis son arrivée en 2018 à Manchester City après des prestations très reluisantes avec Leicester City couronnées notamment par le titre de champion d’Angleterre en 2016, le natif de Sarcelles n’a de cesse de progresser. Ses dribbles chaloupés, ses sombréros et surtout sa fine technique aide énormément les hommes de Pep Guardiola qui joue souvent face à des blocs bas.

La saison dernière, Riyad Mahrez s’est encore montré très prolifique en inscrivant 24 buts dont 7 en Ligue des Champions et a délivré 9 passes décisives. Eliminé en demi-finale de la Ligue des Champions la saison dernière par le Real Madrid avec son club Manchester City, le champion d’Afrique 2019 s’est consolé avec le titre de champion d’Angleterre, obtenu par son club.

Une saison décevante avec l'Algérie

Si la saison dernière semble être prolifique pour le virtuose algérien avec son club, avec les Fennecs, la saison a été moins reluisante. En effet, Riyad Mahrez (75 matchs, 26 buts) et sa sélection ont été éliminés au premier tour de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun alors qu’ils étaient les tenants du titre. Et comme si celà ne suffisait pas, l’ancien joueur du Havre et ses coéquipiers ont été éliminés également pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 par le Cameroun dans les barrages de la zone Afrique.