Dj Snake dénonce la perte de ses bagages par Virgine Atlantic

Grand orfèvre de la musique, DJ Snake est incontestablement l’un des DJ les plus célèbres au monde. L’auteur de Discovery Maghreb (son dernier chef-d'œuvre) vient de boucler une tournée en Algérie où il a assisté notamment aux derniers Jeux Méditerranéens. Visiblement ce dernier voyage en Algérie n’a pas laissé de bons souvenirs au natif de Paris puisque, vendredi, dans un Tweet, DJ Snake a révélé qu’il a perdu son sac au cours du voyage et s’est ligué contre la compagnie aérienne Virgin Atlantic.

DJ Snake dénonce Virgin Atlantic

L’artiste d’origine algérienne le plus écouté au monde, a manifesté son mécontentement à l’endroit de la compagnie aérienne Virgin Atlantic qui a perdu ses bagages. C’est à travers un tweet que l’artiste franco algérien s’est lâché. « Donc Atlantic a perdu mon sac il y a 2 semaines et ne peut toujours pas me dire où il se trouve. WTF ! ? », a dénoncé le célèbre DJ.

La réaction de la compagnie britannique ne s’est pas fait attendre puisque quelques minutes après le tweet du DJ, elle s’est fendue d’une déclaration. En effet, Virgin Atlantic a demandé à DJ Snake d’envoyer son numéro de réclamation.

« Je suis désolé que vous soyez toujours en attente d’une mise à jour. N’hésitez pas à envoyer votre numéro de réclamation par messagerie directe et nous serons heureux de voir si nous pouvons vous fournir d’autres informations», écrit Virgin Atlantic dans un tweet en réponse à Dj Snake.

Les derniers mouvements de grève dans les aéroports

La perte des bagages de William Sami Étienne Grigahcine ( son nom à l'état civil), n’est pas un fait isolé puisque ces derniers jours, des passagers de plusieurs compagnies, se sont plaint de n’être pas rentrés en possession de leurs bagages.

Cette mésaventure des passagers, est liée à des grèves dans plusieurs aéroports notamment à l’aéroport de Paris-CDG. D’après les informations, bon nombre de passagers qui ont voyagé dernièrement sont arrivés à leurs destinations sans leurs bagages. Selon les informations de BFMTV, plus de 200000 bagages seraient toujours perdus au niveau de l’aéroport de la capitale française.

DJ Snake, l'autre star des Jeux Méditerranéens

DJ Snake a été l’une des vedettes de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens qui vient de s’achever à Oran le 5 juillet dernier. L’artiste a tenu en haleine le stade lors de la cérémonie d’ouverture avec des prestations de haute volée. Il a également assisté à la céremonie de clôture.

Au cours de ces jeux, 3390 athlètes issus de 26 Comités Nationaux Olympiques (CNO), avaient rivalisé d'ardeur dans 24 disciplines.