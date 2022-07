Tabaski: Ouattara prie pour la paix et la fin des crises dans le monde

L'Aïd-el-Kebir ou fête de la Tabaski a été célébrée avec faste en Côte d'Ivoire, ce samedi 09 juillet 2022. Le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, a prié aux cotés des fidèles musulmans ivoiriens à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody.

Alassane Ouattara appelle de tous ses voeux la fin de la crise sanitaire issue de la Covid-19 - Tabaski 2022

Le président ivoirien Alassane Ouattara a pris part, ce samedi, à la mosquée de la Riviera Golf, à Abidjan, à la grande prière marquant la célébration de la fête de la Tabaski.

« En ce jour de la célébration de la Tabaski, nous avons prié pour la paix en Côte d’Ivoire et pour que les différentes crises, crise sanitaire issue de la Covid-19 et crise économique mondiale, prennent fin », a déclaré le Président Alassane Ouattara qui avait à ses côtés le vice-président Tiémoko Meyliet Koné.

La célébration de la fin du Hadj à la Mecque a débuté par une prière d’ensemble et un sermon de l’imam El Hadj Moumine Traoré, suivis de l’immolation d’un bélier en guise d’offrande de la foi et signe de générosité et de partage.

La fête de Tabaski ou l’Aïd-el-Kebir ou encore la fête de moutons a lieu le 10 du mois de dhou al-hijja, le dernier du calendrier musulman, après waqfat Arafa ou station sur le Mont Arafat. Cette fête musulmane marque également la fin pèlerinage à la Mecque

Selon la tradition islamique, cette fête commémore la soumission d’Ibrahim à son Dieu, symbolisée par l’épisode où il a accepté d’égorger, sur l’ordre de Dieu, son unique fils Ismaël.

L’Aïd-el-Kebir constitue un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. En effet, dès l’annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le takbir. Il est également recommandé aux musulmans de multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là.