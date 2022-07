Musique: Julio Iglesias, le footballeur raté, devenu un célèbre lover

L’histoire aurait pu tourner autrement pour Julio Iglesias. Auteur de plusieurs albums à succès, le célèbre lover latino n’était pourtant pas parti pour devenir chanteur. En effet, Julio Iglesias avait pour première passion le football mais a finalement abandonné ce rêve à cause d’un événement imprévu.

Julio Iglesias, un amoureux du football

Issu d’une famille de caste en Espagne, originaire de la région de Madrid, Julio Iglesias s’est forgé une carrière exceptionnelle dans la musique. Le chanteur espagnol a, à son actif, des dizaines d’albums vendus à des millions d’exemplaires.

Mais ce succès, Julio Iglesias n’allait peut être pas le connaître s’il n’avait pas été victime d’un triste accident de la route dès son jeune âge.

Né d’une famille qui voue une passion indescriptible pour le football, le jeune Julio a été contaminé dès son plus jeune âge par cette fièvre du sport le plus populaire au monde. C’est tout logiquement qu’il intègre le centre de formation du plus grand club de Madrid, le Réal Madrid qui se trouve être un club pour lequel sa famille vibre.

En effet, il choisit d’être gardien de but et s’est illustré merveilleusement à ce poste avec les équipes de jeunes de la Casablanca. Fort de ses progrès considérables, il attire l’attention du staff technique de l’équipe réserve qui lui fait confiance. En 1962, il intègre ainsi l’équipe réserve et se retrouve dans les cages à plusieurs reprises au cours de cette saison alors qu’il avait tout juste 19 ans. Le jeune gardien de but va même faire quelques apparitions avec le groupe professionnel cette saison.

Une autre trajectoire enclenchée par le destin

Promis à un bel avenir, il sera fauché par un terrible accident qui va changer son destin. Victime d’un accident de voiture, le jeune Julio va passer des mois à l’hôpital et va devoir faire face à cet aléa de la vie. Déboussolé et dégoûté par cette situation qui le laisse aliter, Julio Iglesias n’a pas sombré. Avec une guitare que lui a offert une infirmière pour sa distraction, le jeune homme va découvrir un talent qui était caché en lui, celui d’un musicien.

Comme le destin avait tout prévu, le natif de Madrid va s’épaissir et va atteindre le sommet avec sa seconde passion en gratifiant ses fans de chefs-d’œuvre remarquables à l’instar de Palore, Je n'ai pas changé .

Tout ses succès on fait de lui, l’artiste latino le plus populaire et le plus célèbre au monde.

Depuis 2020, l'artiste a stoppé momentanément sa carrière en raison de s problèmes de santé et d'une chute par malveillance à son domicile. Ses millions de fans à travers le monde souhaite sans doute qu'il se remet vite et qu'il reprenne à nouveau le micro pour d'autres productions musicales enivrantes.