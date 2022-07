Côte d’Ivoire: La BICICI distingue 71 agents dans l'Ordre du mérite

Soixante-onze agents de la BICICI (Banque internationale pour le commerce et l’industrie de Côte d’Ivoire) ont été décorés ce samedi 9 juillet 2022, à Abidjan.

Le Ministre Adama Camara présent à la cérémonie de décoration des meilleurs agents de la BICICI

En fonction ou à la retraite, ces agents de la BICICI ont été distingués dans l’Ordre du mérite du travail pour leur abnégation et leur bravoure dans l'entreprise bancaire.

Selon une note d’information transmise à l’AIP, pour avoir passé au moins 15 ans dans la société, les travailleurs ont reçu respectivement des médailles de grand or, petit or, vermeil et argent des mains du ministre ivoirien Adama Kamara, en charge de l’Emploi et de la Protection sociale, le 24 juin 2022 à Abidjan.

« C’est une reconnaissance de l’Etat qui vient ponctuer des années d’engagement, de disponibilité, de performances, de belles réalisations et de services rendus au monde du travail. Vous pouvez en être fiers, car nous le sommes », a affirmé Me Kamara, ajoutant que cette décoration est un point d’honneur à la promotion de l’excellence prônée par le président de la République, Alassane Ouattara.

Le directeur général de la banque, lui-même récipiendaire dans la catégorie grand or, a salué le ministre pour sa disponibilité.

Au nom des récipiendaires, Mme Koulibali Odile Ferata, responsable du pôle production, a assuré le membre du gouvernement de leur engagement à continuer le travail bien fait.