FIF: Jacques Assahoré promet le soutien du Trésor public à Idriss Diallo

Le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Yacine Idriss Diallo, a été reçu, le vendredi 8 juillet 2022, par le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques.

Durant la période des élections à la Fif, le Directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Assahoré Konan Jacques, a reçu les trois candidats. C’est l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, qui avait bouclé cette série de visites au premier responsable du Trésor et de la Comptabilité publique. On se souvient qu' Assahore Konan Jacques avait souhaité des élections apaisées et avait adressé un message aux présidents de club.

'' Je souhaite, pour ces élections, que les votes des présidents de club se fondent sur l’intérêt supérieur de cette discipline sportive qui est un sujet de passion pour les Ivoiriens ; mais s’inscrivent également dans la volonté du chef de l’État de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent dans tous les domaines (économique, culturel, sportif, etc.). Enfin, je souhaite que le prochain président de la FIF puisse être porteur de cette vision pour sortir notre football de sa léthargie'', avait écrit le DG du Trésor sur sa page Facebook, quelques jours avant l’Assemblée générale élective du 23 avril dernier à Yamoussoukro.

Vendredi dernier, le directeur général Assahoré Konan Jacques a reçu le président élu de la FIF, Yacine Idriss Diallo à qui il a promis l'accompagnement de son institution. "Ce fut un agréable plaisir de recevoir, le 8 juillet dernier, la visite de courtoisie de Monsieur Yacine Idriss Diallo, nouveau Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF). Nos échanges ont porté sur les projets majeurs engagés au sein de cette fédération et des préparatifs de la prochaine CAN qui aura lieu en janvier 2024, dans notre pays. J’ai, à cette occasion, exprimé mes félicitations à mon hôte pour son élection à la tête du football ivoirien avant de lui réitérer l’engagement du Trésor Public à jouer pleinement son rôle d’appui institutionnel pour mener à bien tous ces chantiers‘’, a, de nouveau, informé le DG du Trésor et de la Comptabilité publique, sur sa page Facebook.