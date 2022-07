PPA-CI : Franck Anderson parti, Goëtzinger prédit des heures sombres

Devant le départ de Franck Anderson Kouassi du PPA-CI (Parti des peuples africains), Geneviève Goëtzinger prédit des heures sombres pour le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Cette proche de Pascal Affi N'guessan affirme même que le navire "n'est pas très loin de couler".

PPA-CI-Geneviève Goëtzinger : "Quand les rats quittent le navire..."

Anciennement secrétaire général du PPA-CI, Franck Anderson Kouassi a posé ses valises au RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) depuis le dimanche 10 juillet 2022. En effet, dans une déclaration, cet ancien proche de Laurent Gbagbo a fait savoir qu'il militerait désormais au sein du parti d'Alassane Ouattara.

"Ils sont nombreux mes amis du PPA-CI qui marqueront leur grande surprise à la lecture de ces lignes qui annoncent mon départ de ce Parti. Ils ont raison, parce que je n’ai voulu mettre personne dans la confidence", a dit d'emblée l'ex-patron du CNCA (Conseil national de l'audiovisuel), aujourd'hui HACA (Haute autorité pour la communication audiovisuelle.

Le transfuge du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire explique que son départ est motivé par son récent vécu sein de ce parti qui lui laisse un souvenir peu amer. Par ailleurs, il veut se sentir utile et se débarrasser de la "brumeuse impression de tourner en rond, dans les dédales d’intrigues et d’incompréhensibles guerres de positionnement, alors même que pour l’opposition en général et pour le PPA-CI en particulier, l’horizon reste encore broussailleux".

Pour Geneviève Goëtzinger, le départ de Franck Anderson Kouassi du camp Gbagbo est un signe de la débâcle qui guette le parti du "Woody" de Mama. "Franck Anderson Kouassi quitte le PPA-CI lorsque les rats quittent le navire, celui-ci n’est pas très loin de couler", note la proche de Pascal Affi N'guessan sur son compte Twitter.

Il faut noter que peu avant la sortie de Geneviève Goëtzinger, le PPA-CI a laissé entendre que le départ de son ancien secrétaire général adjoint ne laisse aucun vide.