Port-Bouët Adjouffou: Des veuves retrouvent le sourire grâce à une ONG

L’ONG Raouda a distribué de la viande et 300 complets de bazins aux veuves de l’association Nour Salam d’ Adjouffou, située dans la commune de Port-Bouët. C'était à l'occasion de la célébration de l'Aïd-el-Kebir.

Port-Bouët: L’ ONG Raouda distribue de la viande et 300 complets de bazins à des veuves

L’initiative est de Lam Yara, un généreux homme d'affaires à travers l’ONG Raouda, une association de femmes musulmanes ayant pour objectif d'aider les veuves, les orphelins, les enfants en conflit avec la loi, les sœurs de l'ombre, les handicapés, à travers la formation, l'assistance sociale.

Cent cinquante veuves de l’Association Nour Salam, ont reçu des cadeaux à l’occasion de la célébration de la fête de la Tabaski. Ce sont 2 bœufs et 300 complets de bazins qui ont été distribués. La cérémonie de remise de ces dons, a eu lieu, vendredi 7 juillet 2022, à la veille de la célébration de la fête de l’Aïd -El-Kebir, au foyer des jeunes d’Adjouffou.

Pour Mme Méïté Abdoulaye, présidente de l’ONG Raouda, distribuer ces dons à l’occasion de la célébration de l’ Arafat, veille de la Tabaski, est un honneur. “ Tu nous a honoré en ce jour de la célébration de l’ Arafat car chaque musulman sait ce que représente l’ Arafat”, a-t-elle témoigné.

“ Nous lui ( au donateur) souhaitons une santé indéfinie, la longévité pour qu’on puisse faire davantage et lutter au mieux contre la faim et contribuer à l’autonomisation des femmes”, a-t-elle déclaré. La cérémonie, faut-il le souligner, s'est déroulée dans une ambiance hautement spirituelle. Lecture de coran, prières et invocation de bénédictions à l’endroit du donateur, étaient au menu de l’ événement.

Au nom des bénéficiaires, la veuve Sidibé Minata a traduit toute sa reconnaissance à M. Lam Yara pour ce geste qui “ nous va droit au cœur”. Nour Salam, créée il y a plus de 30 ans, est une association de femmes qui n’ont pour seule activité que la lecture du coran.