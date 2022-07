RHDP : Voici le programme complet des élections départementales

La direction du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), vient de rendre public le programme des élections départementales du samedi 23 juillet 2022.

RHDP : Élections des Secrétaires départementaux

Le Président du Directoire du RHDP informe les candidates et les candidats à l’élection des Secrétaires Départementaux du Parti que le calendrier électoral a été arrêté ainsi qu’il suit :

1- SAMEDI 16 JUILLET 2022

Publication de la liste des candidats.

2- LUNDI 18 JUILLET 2022

Réunion d’information

Sont invités les candidats (une liste de candidats peut être représentée par un membre de la liste).

Lieu : siège du RHDP, Rue Lepic à 9H00.

3- DU LUNDI 18 JUILLET 2022 AU JEUDI 21 JUILLET 2022 À 00H00

Période de campagne électorale.

4- SAMEDI 23 JUILLET 2022

Déroulement du scrutin pour l’élection des Secrétaires Départementaux dans les chefs-lieux des Départements Administratifs.

5- DIMANCHE 24 JUILLET ET LUNDI 25 JUILLET 2022

Gestion des contentieux électoraux. Les requêtes des contentieux électoraux seront enregistrées le 24/07/22 de 9H00 à 16H00 et le 25/07/22 de 9H00 à 12H00 à la permanence RHDP Rue Lepic, salle OBAMA.

6- JEUDI 28 JUILLET 2022

Proclamation des Résultats définitifs. Le Président du Directoire invite les candidates et les candidats, les militantes et les militants ainsi que les Leaders locaux du RHDP à s’impliquer pleinement et totalement pour le déroulement d’un scrutin réussi.

Le RHDP, LA FORCE D’UNE CÔTE D’IVOIRE RASSEMBLÉE. BONNE CHANCE À TOUTES ET À TOUS.

Fait à Abidjan Le 15 juillet 2022

Pour le Directoire du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix- RHDP

Le Président Le Ministre d’Etat

Gilbert KONE Kafana