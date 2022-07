Autonomisation de la Femme: Ce que l' AODI prévoit dans l’ Agnéby-Tiassa

Sortir les femmes de la précarité tout en œuvrant pour leur autonomisation, telle est la principale mission assignée à l’Association, orientation divine internationale(AODI). C’est dans ce cadre que la présidente de l’organisation dans l’ Agnéby-Tiassa, Yoro Rosalie a été investie le samedi 16 juillet 2022, par Marie Chantale Béhi, représentant le parrain de la cérémonie, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre.

Agnéby-Tiassa: AODI s’engage aux côtés des femmes pour leur autonomisation

« Madame la présidente, à chaque compartiment du développement se trouve un responsable. Aujourd’hui, nous t’investissons afin que tu puisses conduire les autres dans la commercialisation du poisson et de la viande congelée. C’est un défi énorme car il s’agit d’un secteur sensible. C’est pourquoi, je voudrais te féliciter, ainsi que l’ensemble des membres de ton bureau. Soyez à l’écoute de vos frères et sœurs pour réussir votre mission », a conseillé la directrice des ressources humaines au Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, en présence Gnaly Patricia, 5e adjoint au maire d’Agboville.

Pour elle, le développement tire sa source de l’union. « Le développement n’a pas de couleur. C’est pourquoi, le président Dimba Pierre prône jour et nuit le rassemblement. C’est dans le rassemblement qu’il y a la force du développement. Alors, que toutes les forces politiques, ethniques et religieuses, se mettent ensemble pour faire avancer la région. Telle est la vision du ministre de la Santé », a rappelé l’émissaire du président du Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa, Marie Chantale Béhi.

Pour le démarrage du projet, ce sont 150 personnes bénéficiaires de prises de cette collectivité locale. Invité spécial de la cérémonie, Dr Moussoh Ambroise s’est engagé à payer la caution de 70 femmes à hauteur de 50.000f/personne. « J’ai accepté à m’associer à une telle initiative car l’autonomisation de la femme est pour nous, un pilier essentiel dans la gouvernance participative… Nous le faisons au compte du ministre Dimba parce qu’il est notre boussole. Et donc nous, on ne peut que poser des pas après ses pas afin qu’Agboville soit heureux », a confié le cadre de la région.

La présidente nationale de AODI, Gallo Patricia s’est, quant à elle félicitée du choix d’Agboville pour abriter la première phase d’installation de chambres froides sur l’ensemble du territoire ivoirien. « Aider une femme, c’est faire du bien à une nation. AODI veut amener les femmes de l’ Agnéby-Tiassa à sortir de l’indigence. Avec notre partenaire Magma Holding, nous allons mettre près de 160 femmes d’Agboville en activité », a-t-elle promis.

Créée en 2002, l’Association, orientation divine internationale regroupe en son sein près 16.000 adhérentes au niveau national. Soit 600 femmes dans l’Agnéby-Tiassa. Notons qu'en marge de la cérémonie, il y a eu la pose de la première pierre de la chambre froide d'Agboville.

Tizié TO Bi

Correspondant régional