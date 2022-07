Qui est Draupadi Murmu, l'institutrice élue présidente de l'Inde

Draupadi Murmu, ex-institutrice et défenseuse des minorités, devient la première femme présidente issue d'une communauté tribale marginalisée et la deuxième présidente de l'Inde.

Narendra Modi convaincu que Draupadi Murmu sera une grande présidente de l'Inde

La candidate de l’Alliance nationale démocratique, dirigée par le parti au pouvoir de Bharatiya Janata (BJP), Draupadi Murmu a été élue, présidente de l’Inde à une majorité des députés du Parlement indien et des Assemblées législatives des Etats fédérés, jeudi 21 juillet 2022.

Draupadi Murmu, appartenant à la tribu Santhal, a reçu le soutien de plus de la moitié des parlementaires, selon des résultats partiels publiés par la Commission électorale. À 64 ans, elle devient la première présidente issue d'une tribu et la deuxième présidente de l'Inde. Draupadi Murmu, originaire de l'État d'Odisha, dans l'est de l'Inde, a été désignée par le parti au pouvoir de M. Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP) comme candidate à ce poste essentiellement cérémoniel.

Mme Murmu a commencé sa carrière comme institutrice dans l’État oriental d’Odisha avant d’entrer en politique.

Elle a occupé plusieurs hautes fonctions ministérielles dans le gouvernement de l'État, aux transports, au commerce, à la pêche et à l'élevage, qui lui a valu en 2007 le prix du meilleur député décerné par l'Assemblée législative de l'Odisha, puis est devenue en 2015 la première femme gouverneure de l'État oriental de Jharkhand.

Elle est devenue députée deux fois sur le ticket BJP de Rairangpur à Mayurbhanj (2000 et 2009). Lorsque le BJP perdait son éclat avec la montée de Naveen Patnaik, elle pouvait tenir sa circonscription.

Avant de se faire connaître, à ses débuts modestes, elle a été élue conseillère de Rairangpur Nagar Panchayat en 1997. Après avoir été vice-présidente des tribus répertoriées Morcha du BJP, elle a été élue législatrice de la circonscription de Rairangpur en 2000.

Pendant le gouvernement de coalition BJD et BJP à Odisha, elle a été ministre du commerce et des transports, puis du département des pêches et des ressources animales entre 2000 et 2004.

En 2015, Murmu a prêté serment en tant que première femme gouverneur du Jharkhand.

Si elle finit par devenir présidente de l'Inde avec le soutien du BJP, elle représentera non seulement la population tribale dans tous les États, mais pourra également contribuer à renforcer l'image de Narendra Modi, ce qui aura un impact sur la part des voix tribales lors des élections générales de 2019.

Une vie de sacerdoce

Elle « a consacré sa vie à servir la société et à donner du pouvoir aux pauvres, aux opprimés et aux marginalisés, a salué Narendra Modi sur Twitter en juin dernier après l'annonce de sa candidature. Je suis convaincu qu'elle sera une grande présidente de notre nation. »

Dans un tweet, le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh a félicité Mme Murmu pour son élection à la présidence. “Elle a été active en travaillant pour le bien-être des villages, pauvres, démunis. S’élevant au milieu d’eux, elle a atteint aujourd’hui le poste constitutionnel le plus élevé. C’est la preuve du pouvoir de la démocratie indienne”, a-t-il

En Inde, le président détient des prérogatives essentiellement symboliques dans le cadre d’un régime parlementaire qui confère au Premier ministre l’essentiel des pouvoirs exécutifs.

Le Président de l’Inde est élu, pour un mandat de cinq ans au suffrage indirect, par un collège électoral composé des membres de la Lok Sabha et de la Rajya Sabha, respectivement chambre basse et chambre haute du Parlement, ainsi que ceux des Assemblées législatives de chacun des 28 États et des territoires de Delhi et de Pondichéry.