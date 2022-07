Élection RHDP - Plateau: 3 candidats se désistent au profit de OD

Trois cadres du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), au départ candidats au poste de secrétaire départemental du Plateau, ont retiré leurs candidatures au profit de Ouattara Dramane dit OD.

RHDP-Plateau: Koffi Martin, Adjroufou Clément et Doh Isaac se rallient à la candidature de OD

Coup de théâtre au Plateau, dans le district d'Abidjan, avant l'élection des secrétaires départementaux du RHDP, prévue samedi 23 juillet 2022. Koffi Martin, Adjroufou Clément et Doh Isaac; tous déclarés candidats au poste de secrétaire départemental du Plateau, ont annoncé le retrait de leurs candidatures au scrutin du samedi.

Ils se rallient ainsi à la candidature de Ouattara Dramane dit OD, actuel secrétaire national chargé de la Diaspora. Koffi Martin, Adjroufou Clément et Doh Isaac justifient leur retrait par le souci du respect de la discipline du Parti et de la cohésion au sein de la famille RHDP du Plateau. Une nouvelle qui réjouit profondément OD, désormais seul candidat en lice au poste de Secrétaire Départemental pour la commune du Plateau.

"Je suis heureux de vous informer que je suis candidat au poste de Secrétaire Départemental pour la commune du Plateau. Et encore plus heureux d'apprendre depuis hier (mercredi), que les autres candidats en lice, mes camarades de lutte, ont tous les trois décidé de se retirer afin de me porter de manière consensuelle et dans un esprit de cohésion, à la tête de notre département politique", a-t-il informé, jeudi, sur sa page Facebook.

"Je voudrais remercier chacun d'entre eux, en l'occurrence Messieurs Koffi Martin, Adjroufou Clément et Doh Isaac, qui à travers cet acte, prouvent tout l'intérêt qu'ils portent à l'unité au sein du RHDP Plateau. Pour construire ensemble et sans exclusif cette cohésion et ce vivre ensemble au plateau, je m'engage !", a promis Ouattara Dramane.

L'élection des Secrétaires Départementaux du RHDP dans tous les départements politiques du pays, a pour but de permettre aux militants de la base, premiers acteurs politiques, de choisir eux-mêmes leurs dirigeants locaux. C'est pourquoi, aux militants et électeurs du Plateau, le candidat OD a réitéré ses "vifs remerciements car j'ai conscience que vous aspirez à l'unité et à la cohésion au sein de notre famille politique au Plateau"

"Pour davantage démontrer votre plébiscite, j'invite tout le collège électoral à sortir massivement ce 23 juillet afin d'entériner votre choix. Je compte sur vous !", a-t-il renchéri.