Attaque du camp de Kati au Mali: André Silver Konan charge les FAMA

L'échec à l’attaque du camp de Kati (Mali), QG d’Assimi Goita, ce vendredi 22 juillet, ne saurait constituer un acte de bravoure ou de courage et encore moins une supériorité tactique-militaire des FAMA, selon le journaliste d’investigation ivoirien, André Silver Konan.

Attaque du camp de Kati - André Silver Konan à la junte militaire: "Arrêtez la propagande et tenez vos promesses"

Ce vendredi 22 juillet, alors que le soleil se levait à peine sur la capitale malienne, des tirs nourris ont été entendus dans la ville de garnison de Kati, située à une quinzaine de kilomètres de Bamako.

André Silver Konan n’est pas de ceux qui sont dans le satisfecit à Bamako. Ce qui se passe ces derniers temps, est loin, très loin d'être avantageux pour l'armée malienne que les sondages annoncent être montée en puissance, estime André Silver Konan.

Pour lui, si c’était le cas, ce sont les terroristes qui seraient inquiétés dans leurs bases et non le contraire.

“Lisez très bien le communiqué, il contient des éléments de nature à faire croire le contraire de la réalité sur le terrain. Les 7 terroristes ont perdu la vie, non pendant les combats mais en tant que kamikazes dont les véhicules étaient bourrés d'explosifs, lisez vraiment le communiqué et vous verrez si vous le faites avec des yeux dépassionnés. Lisez encore le communiqué : les arrestations actuelles, c'est pendant le ratissage. Et habituellement, il y a beaucoup de bavures. Enfin la question importante que les Maliens devraient se poser est :

"comment, avec toute la propagande sur la puissance de feu, les nouveaux matériels acquis, les mercenaires russes, etc., des kamikazes ont pu s'approcher du camp le plus protégé du Mali (c'est là où dort Assimi Goita), jusqu'à aller viser là où est stocké le carburant (lisez encore très bien le communiqué) ? Il n'y a pas pire, pour un peuple, que la propagande qui cible des masses disposées à être manipulées. Dieu aide vraiment le Mali !”, a-t-il réagi au communiqué de l’Etat-major Général des FAMA, livré quelques heures après l’attaque du camp de Kati.

En moins de dix jours, c'est la 3ème attaque qui vise des positions de l'armée, dans la région de Bamako. Les dirigeants maliens doivent arrêter la propagande et tenir leurs promesses. Dieu aide le Mali ! Bon courage aux FAMA !

Un communiqué de l'état-major de l'armée malienne dresse un bilan provisoire d'un mort et de cinq blessés du côté des militaires.

Du côté des assaillants, le communiqué annonce sept personnes neutralisées, huit interpellées et "beaucoup de matériels récupérés".

Un civil a aussi été bléssé, selon le communiqué.