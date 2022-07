Le RESACOM salue les actions de développement du Conseil régional de l’ Indenié

Le Réseau des communicateurs pour le développement (RESACOM) a tenu sa deuxième réunion de l’année 2022 à Abidjan Cocody , Riviera Palmeraie en fin de semaine dernière, occasion pour l'organisation de rendre un hommage au président du Conseil régional de l’ Indenié Djuablin.

Le RESACOM rend hommage au président du Conseil régional de l’ Indenié Djuablin, M. Essay Wouadja

La rencontre entre les acteurs de la communication et journalistes qui a permis au réseau de mettre en place son programme d’activité de l’année, a été l’occasion pour les acteurs de passer en revue l’actualité nationale.

Aussi, Henri Kouassi, président du RESACOM, a-t-il profité de la circonstance pour rappeler toutes les actions de développement entreprises par les autorités ivoiriennes de 2021 - 2022.

Dans son intervention, il a rappelé que le RESACOM se veut un canal pour relayer les informations, médiatiser les actions de développement des élus, hommes politiques et cadres engagés dans la lutte contre le sous-développement. Et également aider à trouver des supports de communication et d’information pour la population afin qu’elle soit une consommatrice assidue et obligatoire de l’information.

Très attaché à la région de l’ Indenié Djuablin, le président du RESACOM est revenu sur les actions sociales et de développement du Président du Conseil régional de l’ Indenié Djuablin, M. Essay Wouadja.

« C’est un véritable agent de développement ; il est d’une écoute attentives aux préoccupations de ses populations et cultives depuis toujours une approche de proximité régulière à leurs côtés. Toujours présent auprès des fils et filles de la région de l’Indenié, il porte au quotidien aux autorités étatiques leurs besoins et attentes. D’ailleurs les ressortissants de Bettié ont vécu le 25 septembre 2021, sa nomination comme président dudit conseil (en remplacement de Monsieur Pascal Kouakou Abinan, désormais Ministre-Gouverneur du District Autonome de la Comoé) comme l’aube d’une ère nouvelle porteuse de bonheur, de développent et de progrès pour leur région », a indiqué Henri Kouassi.

Avant de renchérir : « Sensible à la détresse humaine ; il fait des dons dans la discrétion ou même dans l’anonymat, dans l’Indenié comme à Abidjan, à des personnes et à de nombreuses œuvres caritatives et à des associations religieuses pendant les différentes fêtes. Il tient à écouter, à recevoir tout le monde sans exception, proches, collaborateurs, militants, parents ou même de simple anonymes, donne des solutions recherchées par tous, notamment les problèmes de développement, de scolarités, de maladie, de logements, de décès, les parrainages », a-t-il ajouté.

«La réhabilitation de pompes hydraulique motrices, la construction et équipements d’écoles, de centre de santé, le construction de collèges, reprofilage des pistes rurales dans la région portent l’empreinte du Conseil régional. Il faut y ajouter des prises en charge scolaire d’élèves de parents démunis », poursuit-il.

De même Henri Kouassi est revenu sur le bitumage certains artères dans les villes d’Abengourou, Agnibilekro et Bettié. Le Bitumage de l’axe Yakasse Attoubrou - Biebi – Bettié, en cours.

« Nous avons donc décidé de lui rendre hommage, de célébrer les actions d’un homme de valeur, un modèle qui nous inspire, un homme de qualité», conclut-il.

Par ailleurs, il faut noter que cette rencontre des membres du RESACOM marque le début d’une série de rencontres entre les membres du réseau. Ses membres ont prévu de se retrouver assez régulièrement pour faire le point de leurs activités et aussi communiquer sur les grands chantiers de développement socio-économique en cours en Côte d'Ivoire.