Agboville: Le sport, facteur de rapprochement entre fonctionnaires

La première édition du tournoi de Maracaña initié par la Mutuelle des agents du tribunal d’ Agboville (MUTAG), a été a remportée par l’équipe de la direction régionale des impôts de la ville. C’est sur le score de 2 # 1 que cette formation s’est imposée devant celle de l’ONPC (Office national de la protection civile) après une séance de tirs aux buts au terme du temps règlementaire (1 # 1). C’était le samedi 23 juillet 2022, au terrain de sports des sapeurs-pompiers civils d’Agboville.

Agboville: Le service des impôts remporte la 1ère édition du tournoi de Maracaña de la MUTAG

La compétition sportive, qui a enregistré la participation de 5 services dont le commissariat de police, l’escadron de la gendarmerie, la direction régionale des impôts, l’ONPC et le tribunal du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa. « L’organisation de cette activité est de faire en sorte qu’il ait la convivialité et la fraternité entre nous. Et, le rapprochement des uns et des autres, surtout des fonctionnaires que nous sommes, reste l’objectif visé. C’est pourquoi, nous espérons avec l’aide de Dieu et de partenaires, nous permettrons de pérenniser ce tournoi en l’améliorant », a promis Atta Yao Kra, président de la MUTAG, en présence du sous-préfet de Grand-Morié, Soumahoro Yssouf. Venu apporter son soutien à l’édition 2022 du tournoi de Maracaña, qui se tient en prélude des vacances judiciaires, Stanislas Zézé, directeur régional des Sports de l’Agnéby-Tiassa, a appelé l’ensemble des participants, à la pratique régulière du sport.

« Je suis heureux d’être ici, aujourd’hui, parce que bien souvent le contact des agents de la justice avec les populations est difficile. Ils nous montrent qu’à travers cette initiative qu’ils peuvent se faire plus proches de tout le monde. C’est une initiative à saluer. Et, sachez que, nous répondrons toujours présents si vous nous sollicitons. Je vous encourage donc, à vous investir dans la pratique régulière du sport afin d’éviter certaines maladies, notamment les arthroses », a-t-il recommandé. Le procureur du Tribunal d’Agboville, Traoré Douhatiéné, s’est quant à lui félicité de la bonne ambiance, qui a prévalu tout au long du tournoi.

« C’est une grande satisfaction pour moi d’avoir assister à une compétition qui s’est déroulée dans un climat apaisé. Je remercie tous les participants pour l’esprit de fraternité, de fair-play et de convivialité dont vous avez fait montre tout au long des rencontres », s’est réjoui le substitut résident, lors de la remise des récompenses. Constituées des trophées, des diplômes de participation, des kits de football et de Canal, ainsi que des enveloppes. L’entraide, la solidarité et la promotion des activités récréatives, sont les missions que, s’est assignées la Mutuelle des agents du tribunal d’Agboville créée il y plus de 20 ans et qui compte en son sein une cinquantaine de membres.

Tizié TO Bi

Correspondant régional