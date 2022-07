RHDP-Plateau: OD prône l'unité afin de gagner les municipales à venir

Seul candidat en lice pour le poste de secrétaire départemental du RHDP Plateau, Ouattara Dramane dit OD a été élu sans coup férir au terme de l’élection qui s’est déroulée le samedi 23 juillet 2022.

Ouattara Dramane (OD) élu nouveau secrétaire départemental du RHDP - Plateau

Après le ralliement à sa candidature de Koffi Martin, d’Adjroufou Clément et de Doh Isaac à la veille du scrutin, Ouattara Dramane dit OD a été élu, samedi dernier, à 100% des suffrages exprimés. De quoi réjouir l’actuel secrétaire national chargé de la Diaspora. Sur sa page Facebook, le tout nouveau secrétaire départemental du RHDP - Plateau exprime sa reconnaissance aux militants, plus particulièrement aux responsables locaux du RHDP, que sont Koffi Martin, Adjroufou Clément et Doh Isaac pour leur soutien.

« Les militants se sont mobilisés pour confirmer le choix de leurs responsables de me porter à la tête du RHDP Plateau. Je voudrais les remercier et remercier avec les responsables locaux, Messieurs KOFFI Martin, ADJROUFOU Clément et DOH Blé Isaac, qui comme précédemment annoncé, se sont ralliés à ma candidature. Je voudrais également remercier mon jeune frère Fabrice Sawegnon. Ces dernières années, nous avons eu à assurer ensemble l'animation du Parti au sein du Plateau, lui étant Coordonnateur du Plateau-Sud, moi Coordonnateur du Plateau-Nord », a-t-il déclaré.

Concernant la nouvelle mission qui l’attend en tant que secrétaire départemental, OD se dit conscient des défis importants qui l’attendent. « D'abord le défi de la cohésion et l'unité dans la famille RHDP PLATEAU, mais et surtout le défi des échéances électorales prochaines, pour lesquelles nous nous devons de travailler ardemment afin de permettre au RHDP de les remporter. Je suis convaincu qu'ensemble, main dans la main, nous réussirons de grands exploits pour le bien de cette commune. Je crois à un avenir radieux pour le RHDP PLATEAU, je suis convaincu que nous y arriverons », a-t-il espéré.