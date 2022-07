L'incroyable révélation du Président de Naples sur Kalidou Koulibaly

L’international sénégalais (62 caps), Kalidou Koulibaly a rejoint Chelsea il y a quelques jours dans le cadre d’un transfert après 8 années passées au Napoli. Dans une récente sortie médiatique, Aurelio De Laurentiis est revenu sur les dessous de ce transfert avec des révélations invraisemblables.

Kalidou Koulibaly a supplié le président du Napoli

Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde sur ces dernières années, Kalidou Koulibaly a changé d’air cet été en débarquant à Chelsea pour 38 millions d’euros en provenance de Naples.

Ce transfert a été l’aboutissement de longues et interminables discussions entre le champion d’Afrique sénégalais et son désormais ancien président Aurelio De Laurentiis qui avait refusé plusieurs offres des grands clubs européens pour le joueur de 31 ans ces dernières années.

S’exprimant sur cette opération de transfert, le président du Napoli a révélé que Kalidou Koulibaly voulait dans un premier temps rejoindre le FC Barcelone mais faute de moyens financiers du club catalan, c’était impossible de le céder. L’intransigeant président du club italien a également révélé que l’ancien joueur du FC Metz l’a supplié de le laisser partir cet été.

« Il m’a supplié afin de rejoindre les blues de Chelsea(…) il souhaitait trouver un arrangement afin d’obtenir un bon de sortie, il m’a dit qu’il avait de l’avenir et rejoindre un autre club allait booster davantage sa carrière », a indiqué le célèbre président napolitain qui a refusé de le vendre au club Culé. « Non, je ne peux te vendre à Barcelone car ils n’ont pas l’argent pour te payer. Ils sont en difficulté», a-t-il révélé.

Le chéquier de Chelsea a été déterminant

D'après Aurelio De Laurentiis, l'aspect financier a été déterminant dans l'opération de transfert de Kalidou Koulibaly vers la Premier League et Chelsea.

« Chelsea est arrivé et on ne pouvait pas dire non. On n’a pas pu le faire car un personnage comme Koulibaly, malgré le fait qu’il ait insisté, voulait tenter une autre expérience dans un club prestigieux, dans un championnat qui est peut-être le meilleur du monde. Tu dois être reconnaissant», a-t-il expliqué.

En fin de compte, le roc sénégalais a rejoint Chelsea pour les 5 prochaines saisons. Il va apporter toute son expérience au double champion d'Europe (2012,2021) dans le secteur défensif.