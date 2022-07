Transhumance politique à Diabo : Un os dans la gorge du RHDP

Le RHDP est l’organisation politique ivoirienne la mieux structurée, la plus grande en terme de militants et sympathisants.

Que restera-t-il du RHDP quand il perdra ses qualités organoleptiques ?

Le RHDP doit cette grandeur à la coalition des partis politiques qui incarnent l’idéologie politique et la philosophie du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne feu Félix Houphouët BOIGNY. Ce sont notamment, le RDR, le PDCI-RDA, l’UPDCI, le MFA, l’UPCI.

Cette coalition dont l’objectif premier était de reprendre le pouvoir aux partis de la gauche ivoirienne réussit cet exploit en 2010 avec l’un des leurs, le candidat du RDR le Président Alassane OUATTARA. Ils cogérèrent la destinée de la Côte d’Ivoire de 2010 à 2018. Mais hélas !

Les velléités d’une formation politique unifiée en RHDP ont fini par imploser la coalition parce que les intérêts étaient devenus divergents de part et d’autres. Les leaders des partis coalisés se sont désolidarisé du parti unifié RHDP avec plusieurs de leurs cadres.

En revanche, beaucoup d’autres y sont restés pour accompagner le Président de la république Alassane OUATTARA dans la conduite des affaires de l’Etat. En effet, deux questions méritent d’être posées : - Les cadres qui ont quitté le RHDP pour rejoindre leurs partis d’origine sont-ils partis parce que leurs attentes particulières égoïstes n’ont pas été satisfaites ou c’est par pure conviction politique ?

Cette dérive langagière n’honore pas le RHDP ni le Député ASSAHORE Konan Jacques

- Ceux qui y sont restés, sont-ils restés pour conserver leurs postes, leurs fonctions, leurs intérêts particuliers égoïstes ou c’est par conviction politique ? Avant de répondre à ces questions, faisons-nous-en un parallèle entre un parti politique et un édifice. Le soubassement d’un édifice est le support fondamental, central auquel viennent se greffer toutes sortes de parures pour le rendre encore plus beau.

Mais lorsque l’édifice est secoué par des aléas, seul le soubassement restera en place et continuera de résister. Les parures seront les premières à se désagréger. Le RHDP est à l’image de l’édifice. En effet, Madame Dorothée KOFFI, cadre du RHDP, précédemment Présidente de l’union des femmes du PDCI-RDA de Diabo et actuelle suppléante du député Assahoré Konan Jacques, député de Diabo-Languibonou, a déclaré publiquement ce que bon nombre de cadres « transhumants » disent tout bas.

Lors de la fête des mères célébrée à Diabo le samedi 16 juillet 2022, elle déclarait en baoulé langue du terroir : « « (…) Je suis allée chercher à manger. La politique que nous faisons, nous allons chercher pour vous apporter. C’est mon cas. C’est en votre nom que je suis allée le chercher. Je suis juste à la porte. Je sortirai le moment venu pour vous rejoindre. Même si la porte est fermée je sortirai par la fenêtre. Ceux qui sont fâchés je vous prie de m’excuser… », et de renchérir avec un proverbe Baoulé : « Si tu vends toutes tes dents, quand la nourriture viendra avec quoi tu vas manger ? C’est notre situation ».

Que devons-nous retenir de ces propos furent-ils personnels et unilatéraux ? Manifestement, cette dérive langagière n’honore pas le RHDP ni le Député ASSAHORE Konan Jacques, Directeur Général du Trésor et de la comptabilité publique, qu’elle supplée à l’Assemblée Nationale et qui par ailleurs par voie de conséquence a fait une mise au point à cet égard à travers un communiqué pour se désolidariser des propos de sa colistière.

Un camouflet pour les militants RHDP de la région

« (…) J’étais convaincu de sa conviction de militante du RHDP, raison pour laquelle je l’ai choisie comme colistière sur la liste RHDP pour les élections législatives de 2021 que nous avions d’ailleurs remportées ensemble. Je suis surpris de me rendre compte que Madame KOFFI porte toujours en elle les gènes de l’opposition au moment où, en ce qui me concerne, je suis plus que jamais résolu à étendre l’influence du RHDP dans la zone. Fort de ce qui précède, je réserve, par ailleurs, le droit de prendre, envers elle, toutes les mesures disciplinaires que me confèrent les textes en vigueur. (NDLR) », écrit-il.

En effet, sans langue de bois, Madame Dorothée KOFFI a affirmé lors de cette rencontre festive soutenir le Maire PDCI-RDA actuel de la commune de Diabo, Monsieur KOUMOUIN René aux prochaines élections municipales de 2023. Un camouflet pour les militants RHDP de la région.

Au regard de toutes ces appréhensions urbi et orbi, l’on peut se demander ; que restera-t-il du RHDP quand il perdra ses qualités organoleptiques qui attirent jusque-là certains militants de circonstance ? Allez y trouver le vrai de l’ivraie dans cette panoplie de militants RHDP !

Par Idriss DAGNOGO