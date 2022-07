RHDP Kouto - Touré Alpha Yaya: "Bruno Koné est-il au-dessus de la loi ?"

Exclu de la liste électorale lors de l'élection pour le poste de secrétaire départemental du RHDP dans la localité de Kouto, dans le nord de la Côte d’Ivoire, le député-maire de Gbon-Kolia, Touré Alpha Yaya a donné ses impressions après la validation des résultats de ladite élection, par le directoire du Parti.

RHDP: Touré Alpha Yaya demande la reprise de l'élection départementale à Kouto

C'est avec beaucoup de tristesse que je prends acte du communiqué de la huitième séance de travail du Directoire du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix -RHDP quant à la validation des résultats des élections départementales de Kouto.

Malgré toutes les nombreuses irrégularités constatées sur la liste électorale. Malgré que les électeurs des 109 sections des 3 sous-préfectures de ma circonscription ont été réduits à 494 au lieu de 1199 électeurs contre les 594 votants des 54 sections de Bléssegué et de Kouto restés intacts, les résultats de ce scrutin ont été validés.

Du Ministre Kafana en passant par les organisateurs des élections jusqu'au Ministre Bruno, qui peut me contredire ? Moi, délégué communal, pourquoi mon nom ne figure-t-il pas sur la liste électorale ? À 10 h du matin, quand je me suis rendu au centre de vote avec mon équipe, j'ai juste demandé à savoir pourquoi nos noms ne figuraient pas sur la liste ?

Nous avons été repoussés du centre de vote ainsi que tous nos représentants…Ce qui a occasionné quelques débordements. Le soir, ils se sont attribués la victoire… J’interpelle encore Monsieur le Président du Directoire du RHDP afin que l'injustice que nous avons subie soit réparée.

Je prends à témoin l’opinion nationale et internationale sur ces graves violations de nos droits. Encore une fois, je prie le Ministre Kafana Koné de corriger ces irrégularités afin que les élections soient reprises. Chers lecteurs, je vous prie de faire ce calcul avec moi : Une section correspondant 11 membres :

Le secrétaire de section plus ses 10 membres, ça fait 11 personnes. Or, nous avons 163 sections. Ainsi, 163 sections multipliées par 11 membres nous donnent :1793 électeurs. Pourtant, il n'y a que 1034 électeurs sur la liste électorale. Où sont donc passés les 759 électeurs ? Une telle élection truffée d'irrégularités, peut-elle être validée ?

Je m'interroge. Soyons inspirés par l'esprit de vérité et d'honnêteté. Soyons justes et véridiques, je trouve illogique et inconcevable la validation de cette élection qui consacre un insupportable abus de pouvoir. Le Ministre Bruno Koné est-il au-dessus de la loi ? En tout état de cause, le Directoire du RHDP ne peut se rendre complice de ce simulacre d'élection. Je continue de croire que la vérité finira par éclater. J'en émets le vœu le plus ardent.

TOURÉ Alpha Yaya

Délégué communal de Gbo