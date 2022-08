Nommé ministre de la Santé, ce que Dimba Pierre prépare pour Ouattara

« Je suis très heureux d’être à Attobrou pour vous dire merci pour la confiance placée en moi il y a quelques années maintenant. Surtout merci d’avoir compris que c’est le rassemblement qui apporte la paix et le développement dans notre région. Chers parents, ce qui est en train de se passer ne fait que commencer et ce qui a commencé ne va pas s’arrêter. Parce que si nous sommes unis, nous allons faire de grandes choses pour la région », a déclaré d’entrée, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba Pierre. C’était le dimanche 31 juillet 2022, lors de sa visite dans la sous-préfecture d’Attobrou, dans le département d’Agboville.

Dimba N’Gou Pierre déclare qu'il veut apporter le développement et le bonheur à ses parents. « Vous avez parlé d’eau et vous l’aurez partout. Que ce soient à Attobrou, à Yadio, à Séguié et dans tous les villages de la région. C’est ça le développement et c’est pour cela que nous nous battons et c’est pour cela que vous devez être avec nous. Parce que, quand on est ensemble, rassemblés et unis, nous sommes forts », a réitéré le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Poursuivant, le natif d’Éry-Makouguié 1 a exprimé sa reconnaissance aux populations de la sous-préfecture d’Attobrou pour leur soutien. « Vous connaissez ma formation de base mais le président de la République, Son excellence monsieur Alassane Ouattara m’a fait confiance parce qu’il fait confiance à toute la population de la région de l’Agnéby-Tiassa…Je compte donc sur vous pour aller lui dire merci très bientôt », a souhaité le premier responsable de la santé des Ivoiriens.

Notons que la rencontre a été aussi l’occasion pour Dimba N’Gou Pierre, d’investir la présidente des femmes et le Comité civilo-militaire(CCM) d’Attobrou. Pose de la première pierre de la brigade de gendarmerie d’Attobrou, lancement des travaux de construction de la maternité de Yadio, mise en service de forages, inauguration d’infrastructures socioculturelles et visites de chantiers, ont été les autres temps forts de la visite du président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa dans la sous-préfecture d’Attobrou.

Bien avant, Ahondjo Hervé, porte-parole des populations de cette sous-préfecture, a réaffirmé son engagement auprès de leur hôte du jour dans la réussite de sa mission. Puis, il a égrené les doléances des 25.972 habitants, selon le RGPH 2021. Elles se résument à : l’achèvement de la résidence du sous-préfet d’Attobrou, l’extension du centre de santé avec des services additionnels et l’amélioration de son plateau technique, ainsi que sa dotation en une ambulance médicalisée, l’extension du collège moderne en lycée moderne.

Aussi, faut-il ajouter le bitumage de l’axe Agboville-Afféry, l’extension du réseau électrique et l’ouverture des rues des villages de la sous-préfecture, etc.

Tizié TO Bi

Correspondant régional