RHDP-Diabo: Pourquoi Rebecca Yao est combattue par le camp Assahoré

« La victoire a cent pères, la défaite est orpheline » John KENNEDY. Les rivalités politiques qui minent le département de Botro, font couler beaucoup d’encre et de salive. Ledit département fait partie de la région du Gbèkè. Sur le plan politique, beaucoup d’organisations politiques y sont représentées, notamment le RHDP, le PDCI-RDA, le FPI, l’UDPCI, MFA, l’UPCI, PPA-CI. Cependant les populations sont majoritairement rattachées à l’idéologie du parti créé par le premier Président de la République feu Houphouët BOIGNY, le PDCI-RDA. Cet attachement fait du département un bastion de ce parti.

Yao Rebecca à la rescousse du RHDP dans le département de Botro

Dans un passé récent, les partis politiques sensibles à l’idéologie Houphouëtiste en l’occurrence le RDR, le PDCI-RDA, l’UDPCI, l’UPCI, MFA se sont coalisés en RHDP afin de lutter ensemble pour la reconquête du pouvoir. Cette coalition fera du département une base électorale importante du RHDP animée par les cadres, les leaders politiques du département en l’occurrence, mesdames Rebecca YAO, Madame Dorothée KOFFI, messieurs Jacques Konan ASSAHORÉ, Konan René KOUMOIN, Adolphe SARAKA, le ministre GNAMIEN Konan, DIBY Kouassi etc. pour ne citer que ceux-là parmi tant d’autres.

Cependant, une rivalité politique sans précédent et des problèmes de leadership gangrènent le paysage politique entre les cantons GBLÔ (Botro) et SATIKLAN (Diabo-Languibonou). Ces dissensions mettent à mal le développement socio-économique du département. C’est l’occasion de féliciter Madame Rebecca YAO, cadre du RHDP qui naguère, contre vents et marées a parcouru les villages et hameaux du département avec les pionniers Adama FANNY, Thobin TOURE, TRAORE Nouhoun, N’GUESSAN Laurent etc. pour porter haut le projet de société et le programme de gouvernement du RDR et de son Président Alassane OUATTARA, aujourd’hui Président de la République. Elle a cru en un combat, elle a cru en cet homme providentiel qu’est Alassane OUATTARA. La victoire est enfin là. Elle a cent pères à présent, or le combat a souffert le martyr de l’orphelin.

Madame Rebecca YAO, fille de Diabo, présidente de l’association « Diabo Ville émergente » essaie bien que mal dans ce tourbillon politico-politicien, d’apporter le développement dans le département par ses actions de bienveillance non exhaustives en faveur de l’autonomisation des femmes, qui devient par ailleurs son combat politique. C’est à ce titre et en sa qualité de Secrétaire nationale adjointe RHDP en charge du monde associatif qu’elle s’octroie à organiser les femmes du département en coopératives pour mettre en valeur les terres arables pour la culture des produits vivriers.

À cet égard un programme spécial a été mis en place pour les femmes à travers un fonds d’aide. Un plan d’autonomisation socio-économique pour les jeunes avec un appui au financement de micro-projets. Mais hélas ! Elle est combattue par ses congénères politiques du département qui la trouvent encombrante et très ambitieuse à cause de sa popularité qui risque de compter aux prochains enjeux électoraux.

En effet, depuis le retrait du PDCI-RDA de la coalition RHDP, les dissensions politiques se sont accentuées entre les cadres des deux plus grands partis (RHDP-PDCI) du département. Beaucoup de cadres ont rejoint le PDCI-RDA. La secrétaire nationale adjointe RHDP en charge du monde associatif est restée la seule RHDP, originellement RDR de la localité, à s’afficher, s’affirmer ouvertement pro-OUATTARA pendant que d’autres jouent à la duplicité. Cet engagement politique est mal perçu par ses anciens camarades du RHDP. Et pour des raisons politico-politiciennes, les actes de vandalismes et de sabotage sont souvent perpétrés contre des actions de développement.

Pour preuve, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai 2022, des individus non identifiés ont mis le feu à un engin sur le chantier de bitumage d’une route à Diabo. Un acte qui jouxte la haine politique. Nonobstant toutes ces actions de boycott et souvent d’incitation à la révolte, Madame YAO Rebecca, avec son bâton de pèlerin, continue de parcourir le département voire la région pour rassembler les filles et fils pour le développement de la terre de leurs ancêtres. Madame YAO Rebecca arriverait-elle à dissuader, à convaincre ceux qui veulent donner l’estocade au RHDP à rejoindre son combat, celui du développement des cantons GBLÔ et SATIKLAN avec le Président de la République Alassane OUATTARA? Sa présence sur le terrain ne laisse personne indifférente pour l’instant.

Par Idriss DAGNOGO