Web comédie: Tonton Kouakou veut épouser Emma Lohoues

Un autre admirateur de la belle Emma Lohoues s’est ouvertement déclaré sur la toile. Il s’agit de Tonton Kouakou qui a manifesté le désir d’épouser l’ex copine de feu Dj Arafat.

Tonton Kouakou à Emma Lohoues: ‘’ je sais que tu pourras supporter, faut pas avoir peur de moi‘’

Tonton Kouakou qui se positionne aujourd’hui comme un web humoriste, s’est révélé grâce à une vidéo devenue virale sur la toile, dans laquelle il vantait ses qualités au lit. Ces derniers jours, il a ouvertement déclaré sa flamme à l’actrice et femme d’affaires ivoirienne, Emma Lohoues. ‘’ Voilà moi Tonton Kouakou, je suis premier buteur de la Côte d’Ivoire, Emma Lohoues tu es d’accord oh, tu n’es pas d’accord oh, je vais marquer but, quoi qu’il en soit, on va faire mariage‘’, a-t-il lancé dans une première vidéo postée sur sa page Facebook.

Tonton Kouakou est revenu à la charge dans une autre vidéo: ‘’ Emma Lohoues, moi tonton Kouakou, je veux te voir, je t’adore 10.000 fois, je te soutiens, je t’adore, je veux te voir; faut pas avoir peur de moi, je sais que je suis le créateur de ‘’pati elle peut pas supporter, une heure, elle fuit‘’, je sais que tu pourras supporter, faut pas avoir peur de moi. Je t’adore, tu es ma femme, tu es ma première dame …‘’, a-t-il soutenu. De son côté, Emma Lohoues n’a pas encore répondu aux avances de Tonton Kouakou.