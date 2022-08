Côte d'Ivoire: La Zone Economique Industrielle Arise bientôt fonctionnelle

Le Premier Ministre Patrick Achi a procédé le 04 août 2022 à Anyama, à la pose de la première pierre du projet de la Zone Economique Industrielle Arise Abidjan PK 24 (ZEI ARISE Abidjan PK 24), pour la création d'emplois et le développement durable d’activités industrielles à haute valeur ajoutée pour l'économie locale.

Zone industrielle d’Akoupé-Zeudji : Le Premier Ministre Patrick Achi lance les travaux de la Zone Economique Industrielle Arise

Le groupe Arise est un développeur d’écosystèmes industriels et logistiques. Il apporte ainsi des solutions pour la croissance économique et participe à la transformation économique des pays partenaires, à travers des projets diversifiés (zones industrielles, ports, rail, aéroport), dans des filières variées (bois, mines, agro-industrie).

« Notre cérémonie de pose de la première pierre de cette nouvelle zone industrielle, couronne le long processus entamé depuis 2019 avec le groupe ARISE qui, très tôt, a fait connaître son ambition de prendre une part active dans le processus de transformation structurelle de l’économie ivoirienne souhaité par le Président de la République, Alassane Ouattara », a dit Patrick Achi.

Pour le Premier Ministre, Arise Ivoire, filiale ivoirienne, a engagé un partenariat stratégique avec la Côte d’Ivoire, en signant trois conventions de concession de partenariat public-privé. Celles-ci lui confèrent, a-t-il souligné, une mission globale de conception, de financement, d’aménagement, de construction, de gestion, d’exploitation et d’entretien de trois zones économiques industrielles, à savoir Abidjan, Ferkessédougou et San Pedro.

Selon le Chef du gouvernement, l’Etat met en œuvre un Plan National de Développement (PND 2021-2025), d’un montant de 59.000 milliards de FCFA, qui consacre l’industrie comme pilier essentiel de la transformation structurelle de l’économie ivoirienne. Et le secteur privé est au cœur de ces efforts de transformation, avec une contribution attendue à 75% pour le financement de ce plan.

Pour ce faire, l’Etat met tout en œuvre pour créer un écosystème toujours plus attractif pour les entreprises, un moteur qui propulse. La ZEI Arise Abidjan PK24 a une superficie de 444 hectares. Elle devrait attirer plus de 150 unités de transformations rapportant environ 1 milliard d’euros d’investissements directs étrangers (IDE) et générant 21 000 emplois directs et indirects.

La réalisation de ces travaux, d’un montant de plus de 107 milliards de FCFA, permettra de mettre à la disposition des opérateurs économiques des lots industriels, des espaces commerciaux et résidentiels, des équipements et bâtiments, dans une zone dotée d’infrastructures modernes de qualité et conformes aux standards internationaux. Les travaux d’aménagement de cette zone, comportant deux phases, sont prévus pour durer 24 mois pour chacune des phases.

