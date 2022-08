Emploi jeune : Simplon Côte d'Ivoire forme 200 jeunes

La cérémonie de graduation de 200 jeunes formés par Simplon Côte d'Ivoire a eu lieu le jeudi 4 août 2022 à Cocody-Riviera Palmeraie, en présence de Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.

Mamadou Touré félicite Simplon Côte d'Ivoire

Raïssa Banhoro, directrice générale de Simplon Côte d'Ivoire, n'a pas caché sa satisfaction le jeudi 4 août 2022, à l'occasion de la cérémonie de graduation de 200 jeunes en fin de formation. "Notre ambition est de voir notre jeunesse gagner en indépendance et contribuer au développement de notre pays. C'est dans cette dynamique que nous sommes dotés de plusieurs sites de formation auquel vient s'ajouter celui de la Riviera Palmeraie", a dit la première responsable de Simplon Côte d'Ivoire.

Ces 200 jeunes, retenus parmi 900 postulants, ont été formés aux métiers du numérique, au renforcement de la culture d'entreprise et au soutien à l'insertion professionnelle. Ils pourront exercer dans les domaines de l'intelligence artificielle, la référence digitale et le développement d'application.

"Je voudrais féliciter la directrice générale de Banhoro pour le travail qui nous a été présenté, j'associe également à ces remerciements Simplon Côte d'Ivoire, surtout pour le taux d'insertion des jeunes à l'issue des formations. Vous avez choisi des filières de formation, qui ont un fort potentiel en termes d'insertion des jeunes. Je voudrais aussi féliciter la collaboration entre votre structure et le ministère, à travers l'Agence emploi jeune", a dit Mamadou Touré.

95 millions pour la formation de 200 jeunes

Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a souhaité que les nouveaux diplômés, actuellement en stage, puissent avoir des opportunités d'insertion professionnelles. Par ailleurs, le porte-parole adjoint du gouvernement a indiqué que l'État a déboursé 95 millions de francs CFA pour la formation de ces jeunes.

"Vous avez eu l'opportunité de bénéficier gratuitement de cette formation, gratuite pour vous, mais pas gratuite pour l'État, puisqu'en réalité l'État a subventionné cette formation. Je voudrais donc que vous en preniez conscience", a recommandé Mamadou Touré. Les jeunes qui ont été sélectionnés devraient avoir entre 18 et 40 ans et être d'un niveau supérieur au bac. La formation a duré six mois, d’août 2021 à février 2022.

Par ailleurs, Simplon Côte d'Ivoire a également d'autres projets de formation. Il s'agit de Référent Digital Promo, de Simplon AUF, de Talent 4 Startup, du Programme d'acculturation au numérique, mais aussi du Programme d'acculturation au Y'Ello MTN Academy Girlz Tantie Bagage, du Projet Kalanchi, de Femmes Jaycees, de Pure Players. Au total, la structure a reçu 13 613 candidatures. Elle a formé 1 560 personnes avec un taux d'insertion estimé à 96 %. Raïssa Banhoro et son organisation ont initié l'acculturation de 80 femmes et l'initiation de 200 au numérique. Le réseau de fabriques sociales de codeurs a aussi accompagné 150 start up et 50 médias en ligne.