Le Hezbollah menace Israël : Plus de 10 000 missiles déjà prêts

Hossein Salami, le leader des Gardiens de la révolution, a proféré de solides menaces contre Israël. Le commandant a prévenu qu'en cas de la "moindre erreur" l'État israélien sera la cible de plus de 10 000 missiles.

Israël, bientôt la cible de 10 000 missiles ?

Selon une information relayée par I24news, Hossein Salami est monté au créneau pour porter de graves menaces contre Israël. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a clairement affirmé que le Hezbollah n'hésiterait pas à lancer entre 10 000 et 20 000 missiles contre l'État israélien, à la "moindre erreur" au cours d'une campagne militaire.

"Les USA ne sont plus capables d’imposer une pression maximale, et la route est désormais bloquée dans la région. L’Iran a surmonté les sanctions qui lui ont été imposées", a indiqué Hossein Salami. Pour lui, il est clair que "les problèmes d'aujourd'hui ne sont plus liés aux sanctions et ils peuvent être résolus".

On apprend aussi que "le Hezbollah dispose de 150 000 missiles de différents types" et "entre 1 000 et 3 000 missiles s'abattront sur Israël par jour, cas de confrontation". Entre temps, Sayed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah, a confié que les cibles israéliennes, terrestres et maritimes peuvent être touchées par les missiles de précision du Hezbollah.