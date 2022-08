7 août: Comment Ouattara a donné le sourire et l'espoir aux Ivoiriens

La surprise est de taille ! L'adresse à la nation du Président de la République Alassane OUATTARA à la veille de l'an 62 de la fête nationale célébrée chaque année le 7 août, a donné le sourire, l'espoir et l’espérance à l'ensemble des ivoiriens.

La répartition de la richesse est désormais une réalité en Côte d'Ivoire grâce au président Ouattara

Dans son discours, le Président a décidé de procéder à l’amélioration de la condition de vie des fonctionnaires et agents de l’Etat par la revalorisation de leurs salaires. Une grande surprise à saluer à sa juste valeur eu égard à la crise économique internationale causée par la pandémie de la COVID-19 et de la guerre Russo-Ukrainienne.

En effet, le Président de la République vient d'annoncer le décaissement de 227 milliards FCFA pour l’amélioration de la condition de vie de ses fonctionnaires et agents de l’Etat. Il s'agit en effet :

- Une revalorisation mensuelle de 20 mille FCFA de l'indemnité de logement qui est restée inchangée depuis 1993

- Une revalorisation de la prime de transport inchangée depuis 2008.

- Une revalorisation de l'Allocation familiale qui passe de 2500 FCFA/enfant à 7500 FCFA/enfant. Une allocation qui est restée inchangée depuis 1960.

- Une prime exceptionnelle de fin d’année appelée 13ème mois correspondant au un tiers (1/3) du salaire mensuel.

- Une hausse mensuelle de 5 mille FCFA/enfant de l'allocation familiale des fonctionnaires retraités.

- Une hausse de 5% de l'Allocation des retraités du privé.

Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers de profiter du fruit de ce travail

Ces dispositions devraient rentrer en vigueur en ce mois d’août 2022 sur les salaires, et les primes exceptionnelles en janvier 2023. Qui ne se souvient pas de la rhétorique et propos tendancieuses : « L'argent ne circule pas malgré la croissance envoisinant les deux chiffres » et le Président de la République de répondre : « L'argent ne circule pas parce qu'il travaille ».

Aujourd’hui, force est de constater que l'argent a beaucoup travaillé vu les infrastructures de développement mises en place. Aujourd'hui, les ivoiriens sont fiers de profiter du fruit de ce travail. La répartition de la richesse est désormais une réalité en Côte d'Ivoire.

Enfin, cette redistribution de richesse a un objectif de cohésion sociale. Cette cohésion renvoie à l’idée d’intégration sociale, de valeurs communes et de solidarité nationale.

Par Idriss DAGNOGO