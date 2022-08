​Agboville: Jakson DJ présente "Où tu es, tu es…" aux populations

C'est un maquis du chef-lieu de la région de l’Agnéby-Tiassa, Agboville, qui a abrité le samedi 06 août 2022, la présentation du nouvel album de l’artiste Jakson DJ. Un concert-dédicace dit "de remerciements", qui s’est voulu, une occasion pour Déchi Jakson à l’état civil, de passer en revue son riche répertoire de ses 20 années de carrière musicale.

Jakson DJ présente son nouvel album aux populations d'Agboville

« Aujourd’hui, est pour moi un jour assez particulier. La veille de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, pour vous dire grand merci. Merci chers parents, chers frères et sœurs, chers amis, chers fans et parrains pour tout le soutien que vous n’avez eu cesse de m’apporter chaque fois que, l’occasion s’est présentée. À preuve, vous êtes encore à mes côtés ce soir. C’est pourquoi, ce concert est pour vous témoigner toute ma gratitude », a indiqué Jakson DJ, à l’ouverture de la cérémonie. Le 4e album intitulé "Où tu es, tu es…"du natif d’Offoriguié (dans le département d’Agboville) produit par Léonard Ahochi Assi, comporte 10 titres dont 2 remix. Notamment : N’Djé Maman, L’argent, Hommage, L’hypocrisie, Ya problème et Le voleur volé. « C’est depuis 2002 que, j’ai fait mes premiers pas au sein d’un orchestre appelé Yavatan. Et petit à petit, j’ai commencé à faire de l’Atalaku en Abbey et c’est de là tout est parti pour moi…Je sensibilise à travers mes chansons les gens de nous aimer les uns les autres. On doit se rassembler, s’unir, cultiver la paix comme le prônait le père fondateur de notre pays, Félix Houphouët Boigny. C’est quand nous sommes unis qu’on peut aspirer au développement de notre région et de toute la Côte d’Ivoire », a-t-il confié.

Les meilleures chansons de son riche répertoire discographique fort de 4 albums, ont permis de tenir en haleine le public venu nombreux pour la circonstance jusqu’à l’aube.

Notons que, Jakson DJ avait à ses côtés Ackson Dona, Rebecca Fashion, Chilo Nazaley, Machoudé et bien autres artistes. L’artiste tradi-moderne dit compter sur le soutien des élus et cadres, ainsi que de toutes les personnes de bonne volonté afin évoluer dans sa carrière professionnelle.

Tizié TO Bi

Correspondant régional