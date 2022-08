Tidjane Thiam en Côte d'Ivoire, un retour au pas de course

Après un premier retour avorté, Tidjane Thiam est arrivé lundi 08 août à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le banquier franco-ivoirien a été reçu en audience le même jour par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.

De retour en Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam reçu par Bédié et Ouattara

Tidjane Thiam, l'enfant prodige de l’économie et de la finance internationale, signe son retour en Côte d'Ivoire, après plus de vingt ans passés loin de son pays. “Tidjane Thiam vient de décoller en direction de la Côte d’Ivoire ce lundi 08 août, pour un séjour de quelques jours”, annonçait dans la matinée son porte-parole dans un communiqué transmis à la presse. Dès son arrivée vers 17H à Abidjan, l’ancien ministre du Plan et du Développement d'Henri Konan Bédié est allé présenter ses civilités au président Alassane Ouattara à sa résidence privée sise à Cocody Riviera Golf.

Plusieurs activités au menu de son agenda, le neveu de Félix Houphouët Boigny qui était accompagné de ses frères Aziz et Auguistin Thiam, a pris la direction de Yamoussoukro. Comme l’enfant prodige, il est reçu en héros par ses proches, amis et sympathisants qui se sont amassés le long de son trajet depuis l’aéroport de Yamoussoukro où a atterri le jet privé de Tidjane Thiam, jusqu’au Palais présidentiel de la ville.

L’ancien patron du Credit Suisse revient dans son pays après vingt-trois ans d’exil en Europe et aux Etats-Unis. Faut-il le rappeler, Tidjane Thiam a bâti l’une des plus belles carrières dans le monde de l’assurance et de la finance. De Kering, numéro 3 mondial du luxe, à Rwanda Finance Limited, une nouvelle agence publique créée par Kigali afin de promouvoir et développer le pays en tant que place commerciale et financière d'excellence, Thiam séduit le monde entier par ses compétences.

Né en 1962 à Abidjan, ancien élève de l'Ecole polytechnique et ingénieur civil des mines, il a notamment été directeur général d'Aviva International, de Prudential et est actuellement le président de l'Africa Covid Task Force, mis en place par l’Union africaine. Après Abidjan et Yamoussoukro, l'homme a mis le cap, ce mardi matin, sur Daoukro où il a été reçu par le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié.