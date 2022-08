Formation sur le développement personnel: Self esteem Academy récidive

Dr. Serge Koukougnon, médecin de formation, coach certifié en développement personnel, a animé une conférence de presse ce lundi 08 août 2022, au siège des médias Afriksoir et Ivoir’hebdo sis à Cocody Angré 8ème tranche. Ladite conférence était relative au lancement de la deuxième session du programme de formation Self esteem Academy et la remise des certificats de participation aux premiers participants.

​Côte d’Ivoire : Après le succès de la première session, Self esteem Academy remet le couvert le 11 septembre 2022

La première session du programme de formation Self esteem Academy s’est déroulée sous de bons auspices. « On l’a fait, ça marché. Il était important que cela soit su. Il se trouve que nous sommes plutôt satisfaits des résultats obtenus avec la première promotion. Parce que toutes les personnes qui ont participé ont progressé. Leur niveau d’estime de soi a considérablement progressé », a déclaré Serge Koukougnon, l’initiateur dudit programme.

Ce succès l’a motivé à lancer la deuxième session. De fait, Self esteem Academy a été mis en place dans l’optique de permettre à toute personne de tracer son chemin, d’avancer vers ses objectifs et d’avoir de l’estime pour soi. Pour la première session, ce sont 13 participants qui ont reçu leurs certificats de formation. La deuxième session débute le 11 septembre 2022, et prend fin le 30 octobre 2022, a fait savoir le coach.

Notons que les cours se font essentiellement en présentiel les dimanches après-midi et des sessions les samedis. « On combine deux aspects. Il y a le travail sur l’estime de soi et le travail sur la communication orale. Parce que très souvent, quand une personne n’a pas une bonne estime d’elle-même, elle a du mal à exprimer ce qu’elle ressent ou elle a du mal à transmettre clairement ses idées », a relevé le coach.

Soulignant que les sessions se tiennent au CERAP à l’INADES, à Cocody. « Les coûts s’élèvent à 300 mille FCFA payables sur trois modalités. Une première partie à l’inscription, et puis les autres avant la fin », a-t-il laissé entendre.

A en croire le médecin, cette 2ème session va voir la participation de personnes extérieures. Car selon lui, il y a de nouveaux modules qui ont été mis en place, notamment la gestion des processus de deuil. Noura Fofana, une participante n’a pas caché sa satisfaction quant à la formation qu’elle a suivie.

« J’ai eu satisfaction. J’ai pu atteindre les objectifs que je m’étais fixés et j’y travaille encore. Je suis satisfaite », a-t-elle confié. « Je n’ai pas regretté. J’ai beaucoup apprécié le programme parce qu’après celui-ci, j’ai mis le doigt sur ce qui me travaillait beaucoup intérieurement. C’est un programme qui nous a fait beaucoup de bien surtout intérieurement », a fait savoir pour sa part, Nathalie Tanoh, une autre participante. Quand Sali N’da, elle relevait sa gratitude envers le Dr Koukougnon.