Côte d'Ivoire: Gbéléban recevra un nouvel hôpital général dans 24 mois

Le département de Gbéléban a accueilli, mardi, la cérémonie de lancement des travaux d’un nouvel hôpital général en présence du Premier ministre.

Gbéléban bientôt doté d’un nouvel hôpital ultra moderne d'un coût global de près de 15 milliards de FCFA

Le nouvel hôpital général en construction à Gbéléban, en vue d’un meilleur accès des populations du département aux soins de santé, sera livré dans un délai de 24 mois, a assuré le Premier ministre Patrick Achi, procédant au lancement des travaux, mardi 9 août 2022.

Qualifié de « joyau architectural », cet hôpital, d’une capacité de plus de 60 lits, et d’un coût global de près de 15 milliards, sera bâti sur une superficie de cinq hectares. Il comprendra « tous les services essentiels », a indiqué le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Demba.

Notamment une unité de néonatalogie de quatre couveuses, un service des urgences, un bloc opératoire de deux salles, un service d’imagerie (radio os, poumon, échographie et scanner), un service chirurgie, un service d’hospitalisation pédiatrique, un laboratoire. Tout le contraire de l’hôpital existant aux offres de soins limités, obligeant le déplacement sur Odienné, situé à 70 km, pour les urgences et autres examens dont ceux d’imagerie.

« Le département de Gbéléban qui compte une forte population, en plus de celles riveraines pouvant venir de la Guinée et du Mali, disposera d’un hôpital général de référence capable d’optimiser ses missions et ses obligations, en adressant au mieux les situations morbides dans le cadre du continuum de soins », a situé le ministre de la Santé sur l’importance de l’infrastructure.

La construction du nouvel l’hôpital général de Gbéléban s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan gouvernemental de développement sanitaire visant à créer un réseau de soins de proximité autour de pôles régionaux d’excellence de santé pour délivrer aux populations partout où elles se trouvent un continuum complet de soins de qualité, à commencer par ceux primaires. Un plan reposant notamment sur un vaste programme de construction et de réhabilitation d’infrastructures sanitaires d’un coût global de 850 milliards F CFA, en déploiement depuis 2018.

Le Premier ministre a assuré les populations du département de Gbéléban et au-delà de toutes celles du Kabadougou de la réalisation de nombreux autres établissements, dans le cadre de la création du pôle sanitaire régional autour d’un nouveau CHR à Odienné, dont les travaux ont été également lancés, mardi 9 août. Il a relevé la construction prochaine d’hôpitaux généraux modernes et aux normes dans les trois autres départements de la région que sont Samatiguila, Séguélon et Madinani.